加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
毒駕男撞康橋單車隊釀7傷 彰檢起訴從重求刑10年
首頁 / 政治

保護兒少 綠提兒童托育服務專法等5大政策改革

2025/5/7 13:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北7日電）外界關注法院審理「剴剴案」進度，民進黨立法院黨團今天針對精進兒少保護提出5大政策改革方向，包括強化兒福聯盟監督機制、精進收出養制度等，同時預告行政院會8日將通過兒童托育服務專法，希望朝野支持。

全國關注的「剴剴案」近日密集開庭審理，一審將於13日宣判。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及民進黨立委林月琴、郭昱晴在黨團召開「不能再有下一個剴剴，精進制度修法立法」記者會，提出相關主張。

吳思瑤說，黨團提出5大政策解方，包括立法修法要雙管齊下，強化兒福聯盟監督機制，也要精進收出養制度，將漏洞補起來，以及保障每一位安置兒童的福祉與權益、提升合格保母的托育品質。

吳思瑤指出，立委的工作就是修法與立法，因此針對兒少議題，民進黨團提出6部法案，當中包括相關子法的修法，以及民進黨團催生、行政院會明天將通過的兒童托育服務法，這是兒少保障關於托育機制上最為完善的一部專法。

吳思瑤說明，行政部門從2021年起研議這部專法，召開過42場會議，絕對是未來守護兒少重中之重的法案，也絕對比在野要推的假議題公投、要強行通過的普發現金條例來的重要。

吳思瑤表示，民進黨立委兵分多路希望補強兒少制度、真心誠意看待此事，也質疑在野陣營只關心政治，想要把所有政策問題丟給中央。她問台北市、新北市長是否針對「剴剴案」道歉過。

google news透過 Google News追蹤中央社

郭昱晴表示，剴剴的悲劇是全台灣人的痛，面對制度破口，民進黨團將持續推動相關法案的修正與監督改革，確保未來每一位孩子都能被接住、不再受害。

民進黨團會後在臉書說明改革方向，在強化兒盟監督機制部分，主管機關從教育部改為衛生福利部，也希望修正會計準則，提升財務與管理透明度。至於精進收出養制度的改革方向，明定出養必要性由地方政府負責、非社政屬性法人不得承辦出養業務、強化經費流向與監督。（編輯：萬淑彰）1140507

吳思瑤
韓央行總裁揭美施壓升值？綠委引用中經院長說法澄清立院納入特查對象遭批甩鍋 吳思瑤：在野應反求諸己
郭昱晴
立委籲阻寵物殯葬亂象 農業部允提定型化契約草案凱道拒絕統戰大會 綠委現身力挺大罷免
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：