保護兒少 綠提兒童托育服務專法等5大政策改革

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（中央社記者王揚宇台北7日電）外界關注法院審理「剴剴案」進度，民進黨立法院黨團今天針對精進兒少保護提出5大政策改革方向，包括強化兒福聯盟監督機制、精進收出養制度等，同時預告行政院會8日將通過兒童托育服務專法，希望朝野支持。

全國關注的「剴剴案」近日密集開庭審理，一審將於13日宣判。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及民進黨立委林月琴、郭昱晴在黨團召開「不能再有下一個剴剴，精進制度修法立法」記者會，提出相關主張。

吳思瑤說，黨團提出5大政策解方，包括立法修法要雙管齊下，強化兒福聯盟監督機制，也要精進收出養制度，將漏洞補起來，以及保障每一位安置兒童的福祉與權益、提升合格保母的托育品質。

吳思瑤指出，立委的工作就是修法與立法，因此針對兒少議題，民進黨團提出6部法案，當中包括相關子法的修法，以及民進黨團催生、行政院會明天將通過的兒童托育服務法，這是兒少保障關於托育機制上最為完善的一部專法。

吳思瑤說明，行政部門從2021年起研議這部專法，召開過42場會議，絕對是未來守護兒少重中之重的法案，也絕對比在野要推的假議題公投、要強行通過的普發現金條例來的重要。

吳思瑤表示，民進黨立委兵分多路希望補強兒少制度、真心誠意看待此事，也質疑在野陣營只關心政治，想要把所有政策問題丟給中央。她問台北市、新北市長是否針對「剴剴案」道歉過。

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郭昱晴表示，剴剴的悲劇是全台灣人的痛，面對制度破口，民進黨團將持續推動相關法案的修正與監督改革，確保未來每一位孩子都能被接住、不再受害。

民進黨團會後在臉書說明改革方向，在強化兒盟監督機制部分，主管機關從教育部改為衛生福利部，也希望修正會計準則，提升財務與管理透明度。至於精進收出養制度的改革方向，明定出養必要性由地方政府負責、非社政屬性法人不得承辦出養業務、強化經費流向與監督。（編輯：萬淑彰）1140507