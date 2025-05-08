保障高齡者移動權並兼顧安全 立委民團提4建議

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（中央社記者林敬殷台北8日電）台灣邁入超高齡社會，如何保障高齡者移動權並兼顧安全，已成為刻不容緩的議題。民進黨立委林月琴、許智傑今天與民間團體舉行記者會，呼籲政府研擬階段性換照政策、推動高齡者再訓練課程補助、促進交通網絡及配套措施的跨域規劃，並強化高齡者移動權的保障。

民進黨立委林月琴、許智傑今天上午與中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、國立陽明交通大學教授吳昆峯在立法院舉行「高齡社會交通運輸系統，我們準備好了嗎？」記者會。

林月琴指出，近年高齡駕駛交通事故頻傳，65歲以上高齡駕駛肇事案件持續創高，從民國109年的6萬餘件，到113年成長至8萬餘件，增幅約3成。統計資料顯示，近5年平均每天約184位長者因交通事故而受傷或死亡，凸顯高齡社會交通運輸系統的不足及不安全。

林月琴提出4項建議，包括：精進能力評估與駕照管理，側重評估機制精進，引進認知測驗，檢核實際駕駛情境的功能性能力；強化教育訓練與交通資訊，推動高齡安駕課程，了解最新交通法規及自身狀態並調整駕駛行為；建構完善替代交通網絡，發展或鼓勵地方政府推動經濟實惠、無障礙、彈性便捷的替代交通選項；優化交通基礎設施，包括改善路口設計與照明、提升標誌標線清晰度，落實大眾運輸場站與設施之通用設計。

許智傑表示，全世界長輩換駕照規定不一，台灣是75歲以上，每3年換照一次，日本是70歲以上，韓國及新加坡是65歲，台灣相較於鄰近國家是比較鬆散。如何顧及長輩安全及上路後的用路人安全，交通部應一併思考。

至於移動權部分，許智傑說，公車及小黃路線若有事先登記的服務，讓長輩可以安全移動，高雄市政府已有此設計，呼籲交通部可以全台比照實行。

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張淑卿指出，限制高齡者移動權，問題可能上達到獨居老人的心理健康，也會影響到社會安全，更會涉及到長照，重視老人移動權及安全性要並重。

此外，張淑卿說，應將高齡者「移動權」納入老人福利法，由中央政府每年編列專案預算，系統性推動相關配套措施與載具佈建，真正落實高齡友善社會。高齡交通安全不僅是交通議題，更是高齡者人權、社會參與與國家照顧責任的綜合體現。（編輯：蘇龍麒）1140508