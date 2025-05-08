加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案開庭作證 朱亞虎：行賄我認罪、我懺悔
首頁 / 政治

保障高齡者移動權並兼顧安全 立委民團提4建議

2025/5/8 12:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北8日電）台灣邁入超高齡社會，如何保障高齡者移動權並兼顧安全，已成為刻不容緩的議題。民進黨立委林月琴、許智傑今天與民間團體舉行記者會，呼籲政府研擬階段性換照政策、推動高齡者再訓練課程補助、促進交通網絡及配套措施的跨域規劃，並強化高齡者移動權的保障。

民進黨立委林月琴、許智傑今天上午與中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、國立陽明交通大學教授吳昆峯在立法院舉行「高齡社會交通運輸系統，我們準備好了嗎？」記者會。

林月琴指出，近年高齡駕駛交通事故頻傳，65歲以上高齡駕駛肇事案件持續創高，從民國109年的6萬餘件，到113年成長至8萬餘件，增幅約3成。統計資料顯示，近5年平均每天約184位長者因交通事故而受傷或死亡，凸顯高齡社會交通運輸系統的不足及不安全。

林月琴提出4項建議，包括：精進能力評估與駕照管理，側重評估機制精進，引進認知測驗，檢核實際駕駛情境的功能性能力；強化教育訓練與交通資訊，推動高齡安駕課程，了解最新交通法規及自身狀態並調整駕駛行為；建構完善替代交通網絡，發展或鼓勵地方政府推動經濟實惠、無障礙、彈性便捷的替代交通選項；優化交通基礎設施，包括改善路口設計與照明、提升標誌標線清晰度，落實大眾運輸場站與設施之通用設計。

許智傑表示，全世界長輩換駕照規定不一，台灣是75歲以上，每3年換照一次，日本是70歲以上，韓國及新加坡是65歲，台灣相較於鄰近國家是比較鬆散。如何顧及長輩安全及上路後的用路人安全，交通部應一併思考。

至於移動權部分，許智傑說，公車及小黃路線若有事先登記的服務，讓長輩可以安全移動，高雄市政府已有此設計，呼籲交通部可以全台比照實行。

google news透過 Google News追蹤中央社

張淑卿指出，限制高齡者移動權，問題可能上達到獨居老人的心理健康，也會影響到社會安全，更會涉及到長照，重視老人移動權及安全性要並重。

此外，張淑卿說，應將高齡者「移動權」納入老人福利法，由中央政府每年編列專案預算，系統性推動相關配套措施與載具佈建，真正落實高齡友善社會。高齡交通安全不僅是交通議題，更是高齡者人權、社會參與與國家照顧責任的綜合體現。（編輯：蘇龍麒）1140508

#林月琴
#民進黨
#立法院
#交通部
#高齡
#國立陽明交通大學
#許智傑
#張淑卿
林月琴
保護兒少 綠提兒童托育服務專法等5大政策改革別再有下一個剴剴 民進黨促朝野修法補漏洞
許智傑
綠指台灣紀念歐戰勝利具3意義 藍籲省思亞洲反法西斯高雄安倍紀念公園揭牌 高市早苗：致力台日友好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：