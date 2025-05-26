綠委批粗鄙言語霸凌罷團 謝龍介：斷章取義

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（中央社記者林敬殷、劉冠廷台北26日電）國民黨立委謝龍介為被連署罷免的同黨立委羅廷瑋站台遭疑爆粗口，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，謝龍介的言行顯示國民黨害怕罷免，承受不了壓力，口不擇言，譴責謝龍介用粗鄙不堪的言論霸凌罷團。

謝龍介昨天到台中替羅廷瑋站台期間，遭質疑用髒話對罷免團體人身攻擊。謝龍介表示，25日演講當中，他強調的是扭曲、抹黑別人的人，這種人將來可能如何如何，特定人不必對號入座，但有人斷章取義，把中間關鍵重點漏掉，變成他直接詛咒別人；這是台語中長輩提醒晚輩，比較直接強烈的語言，若造成誤會非他本意，以後將會更加謹慎。

吳思瑤上午在立法院受訪時表示，民間發動大罷免，對國民黨立委上下造成莫大的壓力，不只謝龍介失當的發言，國民黨立委王鴻薇面對意見不同的人，態度依舊是傲慢、囂張。

吳思瑤指出，國民黨如謝龍介等人，用這種粗鄙不堪的話，回應罷團，甚至還有涉及性別、影射歧視不堪的動作，謝龍介展現了國民黨害怕罷免，承受不了壓力，以至於口不擇言，做出很多難以想像的言行。

吳思瑤說，奉勸國民黨立委，罷免是憲法賦予人民的權利。立委能夠當選，都是一票一票來自於人民，現在人民對於立委的不適任提出挑戰，一樣要對人民抱持敬畏跟尊重態度，國民黨的人不要選舉時一套，當選後又是另外一套。

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民進黨立委林俊憲表示，謝龍介用粗俗低級的語言污辱別人，前科累累，已經不是第一次了，從過去污辱監察院長陳菊開始到現在，罄竹難書。

林俊憲表示，他認為謝龍介不是不小心說錯，可能本質、程度就是這樣，因為謝龍介一犯再犯，真正的重災戶是羅廷瑋。像謝龍介這種人幫國民黨被連署罷免立委站台，大罷免一定大成功，現在罷團更有動力，因為罷免羅廷瑋就是罷免謝龍介。（編輯：萬淑彰）1140526