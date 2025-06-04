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傳MS-110偵照莢艙延遲交運 空軍：2025年起分批交運

2025/6/4 13:14（6/4 13:29 更新）
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圖為空軍F-16戰鬥機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北4日電）美國2020年軍售台灣6套供F-16V使用的MS-110偵照莢艙；媒體報導，美方進行測評時發現MS-110偵照莢艙外殼爆裂，將延至2026年交運。空軍表示，規劃2025年起分批執行裝備交運，全案及人員訓練不受影響。

台美於2021年簽署正式採購MS-110合約，總金額為新台幣96億3162萬6000元，履約起迄日期為2021年7月8日至2029年3月15日，得標廠商為美國在台協會（AIT），履約地點花蓮縣。

網路媒體上報昨天報導指出，MS-110偵照莢艙主要裝備預計在2025年完成交運，但空軍近期接獲美方告知，近期美國空軍測評時發現訊號不穩定等情況，經檢查後發現是偵照莢艙外殼出了裂痕，因此美軍要求製造商要解決問題後才能出貨，因此MS-110偵照莢艙交運期程將延至2026年。

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空軍司令部回覆中央社記者詢問表示，規劃2025年起分批執行裝備交運，空軍運用專案管理機制，均能掌握執行進度及交裝情況；全案及人員訓練不受影響。

國防院學者蘇紫雲曾經說明，MS-110偵照莢艙為空中「千里眼」，結合DB-110感測器的偵照架構，可提供更廣泛飛行高度的拍攝彈性，以及多光譜影像（multispectral imaging）並即時傳輸，可扮演戰場之眼的目獲角色，用於戰場目標偵獲、海洋監測等多任務角色，廣泛運用於MQ-9無人偵察機、F-15、F-16、F-18乃至歐洲戰機、法系疾風戰機（Rafale），可稱為民主陣營現役第一線裝備。（編輯：蘇志宗）1140604

#F-16V
#空軍司令部
#花蓮縣
#美國
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