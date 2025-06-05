童振源出書談駐星觀察 關注新加坡60年發展歷程

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（中央社記者吳昇鴻新加坡5日專電）今年是新加坡建國60週年，駐新加坡代表童振源完成新書「新加坡六十年：小國大智慧的故事」，收錄60篇文章，分為「政府治理、社會和諧、觀光與文化」等多個主題，呈現新加坡在各方面表現亮眼的多重因素，盼藉此深化台星交流與理解。

2025年是新加坡建國60週年，童振源近期完成新書並接受中央社訪問。他表示，台星經貿與文化交流密切，各界絡繹不絕到新加坡參訪，光是去年他就在官邸設宴300場、接待上千人，且訪客成員背景多元，涵蓋經濟、產業、智庫、非政府組織及文化娛樂界。

童振源表示，新書內容呈現新加坡在各方面表現亮眼的多重因素，期盼能「拋磚引玉、互相激盪」，有助台灣各界從更廣視角理解新加坡的歷史與發展、現況與社會脈絡。

童振源指出，這本書旨在回應核心問題，即新加坡如何在建國初期條件不利、挑戰重重的情況下，成功轉型為全球領先的現代化國家；在發展層面，書中詳細探討新加坡的「經濟發展」規劃與應變能力，以及如何整合土地、水資源、能源與人力。在人才培育方面，該書透過剖析「教育制度」揭示新加坡如何建立高度競爭力的教育體系。在「城市規劃」章節呈現新加坡在住宅、交通與綠色城市願景的執行力；「社會和諧」部分則分析其多元族群融合政策與法制保障；「觀光與文化」則闡述如何透過軟實力與國際行銷、打造國家品牌。

談及新加坡是台灣企業進軍東協與國際市場的重要平台、商業與民間往來密切，童振源提及，2023年新加坡民眾來台觀光超越46萬人次，是唯一來台人數超過疫情前的國家；在經濟發展方面，雖然新加坡地處馬六甲海峽的交通樞紐，具有先天地理優勢，但真正推動其轉型的是政府主導的貿易戰略。

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他在臉書分享相關數據，1965年新加坡的商品與服務貿易總額僅為8億新幣，5年後即翻倍至16億，此後以倍數速度持續增長，1980年達106億、1990年243億、2000年604億、2010年突破1209億，至2024年更攀升至2358億新幣。這意味著貿易總額平均每7.3年翻倍一次，年均複合成長率達10.0%，「這樣的貿易動能，使新加坡從自由港轉型為全球供應鏈關鍵節點，與高附加價值的貿易與服務中心，這樣的對外貿易環境，不僅成為經濟成長最穩定的驅動力，也奠定全球化策略的核心基礎。」

童振源表示，外交工作是雙向了解的過程、有了雙向理解才能產生互信，期待透過更多台星各領域的互動、深化彼此認識；以科技領域為例，新加坡有相對國際化的環境，台灣有技術上的領先優勢，台灣企業如聯發科、聯電、世界先進與日月光亦深度布局，進一步鞏固兩國技術與產業鏈的互補性，緊密的經濟聯繫不僅促進雙邊產業發展，也提升供應鏈的穩定性。（編輯：陳慧萍）1140605