賴總統出席警大畢典 提三點勉勵畢業生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）總統賴清德今天出席中央警察大學畢業典禮時，勉勵畢業生未來執勤時要注意人身安全、顧好家庭，並以警大校訓「誠」字提醒不要「吃案」，要確實做好工作，真心真意服務人民。

中央警察大學上午舉行「114年聯合畢業典禮」，共有410名學生獲頒學位，包括18名博士、100名碩士、194名四年制學士及98名二年制技術系學士；賴總統及內政部長劉世芳皆到場致賀。

賴總統致詞時表示，中央警察大學是國家栽培警政幹部的重要搖籃，警政教育成功是治安工作的基礎，他去年就職後第一個參加的大學畢業典禮就是警察大學，用具體行動表達對警政教育、工作的支持、重視；他要感謝各位師長辛勤的教誨，栽培文武合一的國家新力量，也要感謝各位家長對孩子從事警察工作的支持。

賴總統也提出三點勉勵，第一是要特別注意安全工作，不管是當警察打擊犯罪、維護正義，或者是消防、海防，放在心裡的第一項工作就是人身安全，「但不是要大家躲在後面」，而是平常就要接受精實的訓練，當執行勤務的時候，一定要注意每個細節、標準作業程序，以保護自身安全，又可以順利完成工作。

總統說，第二點是要顧好家庭，警察、消防、海防等工作挑戰都很大，很難跟正常家庭一樣上下班、在家裡幫忙，但就是因為如此，一定要顧好家庭，未來不管擔任什麼工作、每天必須要面對什麼樣的勤務，即使挑戰再大、工作再繁重，都要把家庭放在心裡面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴總統也說，第三點是警察大學的校訓「誠」，「誠」分三個層次，首先就是真實、不自欺也不欺人，在面對工作困難時要了解自己的不足，要做到不自欺，更不能吃案、自欺欺人；第二個層次是真心真意服務人民，成為人民心目中的保母。

賴總統說，第三個層次則是確實，要確實做好工作、完成被交辦的任務，這部分隨著社會的進步，犯罪團體的手法也不斷創新，希望警大畢業生未來仍要不斷學習新知，利用科學提高辦案技能；最後勉勵畢業生莫忘初衷、一帆風順。（編輯：黃名璽）1140606