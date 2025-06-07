台灣成亞洲唯一三大豬病非疫國 卓榮泰表揚有功人士

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）台灣成亞洲唯一三大豬病非疫國，農業部今天在屏東舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，表揚各縣市防疫有功人士；行政院長卓榮泰表示，守成不易，期能繼續攜手、推進產業。

卓榮泰致詞表示，感謝前農委會主委曹啟鴻、前農業部長陳吉仲過去努力，以及政府部門、獸醫體系、動物疫苗產業及養豬業者，一棒接一棒完成使命。光是疫苗的注射歷史就長達60年以上，農業部從2020年啟動三階段計畫，也辦理超過100場的風險溝通會議，才有今天的成就。

卓榮泰說，傳統農業加上科技與智慧，也可以讓台灣被世界肯定。期能讓健康豬隻產品進軍國際市場，農業部與經濟部合作，不以銷日本、新加坡為目標，而是打開更廣大世界市場。此外，今年初政府也啟動公職獸醫師不開業獎金，讓更多優秀、有熱情的人能夠進到公務體系裡面。

「除疫成功、守成不易，」卓榮泰說，未來工作更漫長、艱鉅，不容許有一絲疏忽、一點破口，也不容許有一點冒險，在政府政策底下，拜託所有豬農們，大家一起再攜手合作，將得來不易的成功繼續往前推。

除疫成功代表之一、中華民國養豬協會理事長潘連周表示，「養豬界同島一命」，感謝政府政策阻絕非洲豬瘟，盼繼續把關邊境，讓業者不用擔心疫病進到台灣。昨天豬價1公斤約新台幣100元，是「慶祝行情」，但也是合理價格，他笑說，希望行政院物價穩定小組不要出手降價。

卓榮泰承諾，回去會告知物價穩定小組，以後台灣豬肉在全世界、在台灣，不是看價格而是看價值，讓國人用合理價值，來買安全、可口、營養的豬肉。

透過 Google News 追蹤中央社

農業部表示，傳統豬瘟自民國9年首次在台灣發現，超過百年來對本土豬隻造成重大威脅。自民國47年政府啟動全面疫苗接種，逐步控制疫情，最終在民國94年出現最後病例。歷經近20年嚴密監控與堅持防疫，終在114年5月29日正式通過WOAH審查，獲得「非疫國」認證。

活動現場首映「豬瘟非疫國－除疫成功」紀錄片，回顧產官學研攜手走過的艱辛歷程，包含研究出「LPC兔化疫苗」、對消滅傳統豬瘟有重大貢獻的林再春博士。卓榮泰隨後頒發獎座予全台22縣市動物防疫代表，表彰他們在防疫前線無私奉獻。農業部次長杜文珍（首席獸醫官）將WOAH證書呈給卓榮泰，最後由卓揆與各界貴賓共同拉動象徵產業重生的「啟航手把」，宣告台灣養豬產業正式邁入全新紀元。（編輯：李亨山）1140607

台灣成亞洲唯一3大豬病非疫國，農業部7日在屏東縣舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，行政院長卓榮泰（圖）出席表示，期許能讓國內健康豬隻產品進軍國際市場，農業部與經濟部攜手合作，不以銷日本、新加坡為目標，而是要打開更廣大的世界市場。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年6月7日