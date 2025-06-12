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韓國瑜：台灣匯集三大文明 展現旺盛生命

2025/6/12 17:41（6/12 18:06 更新）
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立法院長韓國瑜（後）12日出席「2025台灣國際室內設計博覽會」，他表示，日本東洋文明、美國西洋文明，再加上中華文明都匯集在台灣。台灣如同一顆雞蛋，外表微不足道，內部卻孕育著五彩繽紛的旺盛生命。 （立法院提供） 中央社記者王承中傳真 114年6月12日
立法院長韓國瑜（後）12日出席「2025台灣國際室內設計博覽會」，他表示，日本東洋文明、美國西洋文明，再加上中華文明都匯集在台灣。台灣如同一顆雞蛋，外表微不足道，內部卻孕育著五彩繽紛的旺盛生命。 （立法院提供） 中央社記者王承中傳真 114年6月12日
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（中央社記者王承中台北12日電）立法院長韓國瑜今天出席「2025台灣國際室內設計博覽會」時表示，台灣僅佔全球土地面積萬分之三，但卻如同一顆雞蛋，內部孕育著五彩繽紛的旺盛生命，日本東洋文明、美國西洋文明，再加上中華文明都匯集在台灣。

立法院長韓國瑜今天出席於台北南港展覽館所舉辦的「2025台灣國際室內設計博覽會」。他在致詞時表示，近期他接待從法國、德國遠道而來的國會議員，他們都好奇幾件事情，諸如兩岸問題怎麼解決、台灣具備什麼資源，以及台積電能否到其國家投資。

韓國瑜表示，他最喜歡用雞蛋來比喻，從世界地圖上來看，台灣僅佔全球土地面積萬分之三，非常渺小，但台灣如同雞蛋，外表雖微不足道，內部卻孕育著五彩繽紛的旺盛生命。台灣在幾十年之內，曾受過日本東洋文明的統治、美國西洋文明的影響，再加上自身的中華文明，三大文明匯集在台灣。

韓國瑜表示，如果可以分析自己的弱項和長處，轉化成為各業界包含室內裝修界的驅動力，相信各領域都會有非常不得了的發展。台灣在晶片、半導體產業可以製造世界奇蹟，沒有理由在室內裝修建築設計這個領域不能創造奇蹟。

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韓國瑜說，期望台灣所有室內裝修廠商發揮創業優勢，提升室內設計與裝修業界的高度與格局。讓大家感受到台灣不光只有台積電等晶片產業，更有室內裝修美學的追求者與引領者。

韓國瑜指出，相信透過室內裝修設計業界和各相關協會的努力、政府政策扶植及媒體的推波助瀾，台灣室內裝修設計業絕對能夠蓬勃發展，讓人刮目相看。（編輯：翟思嘉）1140612

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