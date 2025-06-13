蕭副總統接見創投公會 盼打造創新創業雨林生態系

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（中央社記者溫貴香台北13日電）副總統蕭美琴今天上午接見「中華民國創業投資商業同業公會」時表示，政府全力打造「創新創業雨林生態系」，讓新創產業有更活絡的資本，並拓展國際市場、與國際接軌，期盼未來業界能與政府攜手，提升台灣整體新創投資環境。

蕭副總統致詞時首先歡迎創投公會來到總統府，她表示，總統賴清德提出要全力打造「創新創業雨林生態系」，期盼透過政府與民間共同努力，逐步完善台灣整體創投發展環境。近來立法院通過「產業創新條例」部分條文修正案，行政與立法團隊也納入許多公會的意見作為這波修法的參考。

副總統指出，政府除致力打造「創新創業雨林生態系」，也希望能協助改善台灣整體投資環境，打造台灣成為亞洲資產管理中心。未來會逐步提升台灣投資環境國際化，同時讓新創產業有更活絡的資本，並拓展國際市場、與國際接軌。

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副總統說，感謝創投公會對政府的支持，以及提供投資、創投及新創等方面的建言，期盼未來大家一起攜手，提升台灣整體新創投資環境。

總統府表示，訪賓一行由中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成率領，經濟部次長何晉滄、國發會副主任委員詹方冠及金管會主任秘書林志吉陪同，前來總統府拜會副總統。（編輯：林克倫）1140613