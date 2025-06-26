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藍指金馬禁限制水域修法未放棄主權 綠：反對到底

2025/6/26 14:30（6/26 15:01 更新）
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國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍（右）、立委陳永康（左）26日舉行記者會，陳永康表示，提案修法將金馬海域等禁限制水域權責改為海委會，構想是降低衝突，讓雙方以執法人溝通，並非放棄任何主權。中央社記者謝佳璋攝 114年6月26日
國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍（右）、立委陳永康（左）26日舉行記者會，陳永康表示，提案修法將金馬海域等禁限制水域權責改為海委會，構想是降低衝突，讓雙方以執法人溝通，並非放棄任何主權。中央社記者謝佳璋攝 114年6月26日
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（中央社記者王承中、王揚宇台北26日電）國民黨立委陳永康今天表示，將金馬海域等禁限制水域權責改為海委會，構想是降低衝突，讓雙方以執法人溝通，並非放棄任何主權。民進黨團幹事長吳思瑤指出，修法將使金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化，全力反對到底。

國民黨立委陳永康等人提案修改兩岸人民關係條例，將金馬海域等禁限制水域權責，由國防部改為海洋委員會，引發爭議。國防部、海委會皆表示反對，民進黨立法院黨團更指出，修法是讓金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化。

國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍、陳永康在立法院國民黨團召開「竹篙凑菜刀，大惡罷大抺紅，國安修法不容亂扯」記者會。

陳永康指出，他提出修法的目的是維護主權、確保和平，兩岸人民關係條例是方法，手段是海巡署執法，而不是軍事衝突。國軍的任務是衛疆，戰時才會對未經通報進入禁限制水域的不明物體射擊，平時軍艦是不進入禁限制水域的，目的、方法及手段不應該混淆。

陳永康表示，去年2月14日金門發生中國大陸三無船翻覆的意外事件，幸運的是，起因是執法造成意外，而不是軍事行為，就算是雙法執法船發生擦撞、互射水炮射擊，都不構成武裝衝突要件。若有單方軍艦介入，就是武裝衝突。

陳永康指出，修法的構想是降低衝突，讓雙方以執法人溝通，海巡對海警，並沒有放棄任何對主權的強調，對於防衛領土的決心，保護中華民國，不管是外離島、台海，都要堅守。

陳玉珍表示，陳永康提出兩岸人民關係條例修法，符合金門當地的實情，卻被民進黨刻意抹黑，指國民黨故意要把台灣與大陸變成「內海化」關係，貶低台灣主權。

陳玉珍指出，金門島禁限制水域由海巡負責，不管國防部、海委會都是中央單位，不會貶低國家主權。金門禁限制水域的執法現狀，就是由海巡署負責，修法是確立法令符合現狀。

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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜召開記者會指出，國民黨推出多部國安惡法，藉此扯國安後腿，包括國民黨立委陳永康所提兩岸人民關係條例第29條的修法，將使金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化，而國民黨立委陳玉珍、陳雪生所提離島建設條例修法版本，更是協助中國洗產地，大開國安後門。

媒體追問，對於陳永康所提兩岸人民關係條例修法，民進黨團如何應對。吳思瑤說，民進黨團會全力反對到底，也會配合民團，要用民主的力量剔除這些雜質的惡法。（編輯：萬淑彰）1140626

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