科技部資安賽 這家靠威脅解決方案奪500萬獎金

（中央社記者邱柏勝台北9日電）科技部舉辦「科技大擂台2：AI資安攻防戰」決賽，3組人馬角逐桂冠，由「杜浦數位安全」以「端點智能威脅鑑識平台」技術，提供有效網路威脅解決方案，獲評審團推薦，獲頒新台幣500萬元獎金。

由科技部主辦、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心與國家高速網路與計算中心共同執行的「科技大擂台2：AI資安攻防戰」決賽，今日於華山文化創意產業園區舉辦，共有3組入圍決賽，最終由「杜浦數位安全」以「端點智能威脅鑑識平台」技術，提供有效的網路威脅解決方案，獲得評審團青睞，獲得500萬元獎金。

科技部強調，晉級決賽的3組隊伍皆十分優秀，各自的研發成果也有初步的市場成績，期待他們未來除了在技術上能更精進之外，也能建立更完整的商業模式，在國際資訊安全防護領域占有一席之地。

科技部政務次長許有進表示，台灣正邁向AI人工智慧與5G物聯網世代，潛在的資安威脅是挑戰，也是機會。2015年烏克蘭電力網路遭受到駭客惡意攻擊，導致數小時的停電；預計未來在數位戰爭下，國家關鍵基礎設施遭受攻擊的頻率及規模將逐漸升高。

因此，許有進說，藉由這次「AI資安攻防戰」的活動，希望激發各界對台灣資通訊產業的關注，以加強各種關鍵基礎設施的資安防護能力；並擴大鼓勵相關的新創，期能帶動產業發展，接軌國際資安技術與全球市場網絡。

科技部表示，這次經過初選、複賽，最終進入決賽的3支隊伍，都是國內具潛力的資安新創公司，「互聯安睿資通」專注於物聯網、工業產品安全與檢測工具；「安華聯網科技」專精於自動化聯網設備檢測工具暨平台系統研發；「杜浦數位安全」強項則在全球威脅情資分析與研究。

除了AI資安攻防戰決賽外，現場也由國研院國網中心與科政中心準備2場資安大型互動演示，其中，「資安攻防駭客任務」讓所有現場來賓化身為駭客，利用行動裝置發動資訊攻擊，對決國網中心系統防護人員。

而「無人系統資安」則以無人機及無人車，分別模擬在資訊戰中飛航與交通道路使用安全遭受攻擊時被劫持並破壞的危機，呼籲大家重視生活中智慧化產品的資訊安全。（編輯：楊凱翔）1080609