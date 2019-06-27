星國新創科技展 科技部率28業者接軌國際

新加坡新創科技展開幕，台灣有28家新創業者參展，圖為科技部產業及園區業務司副司長涂君怡（前右3）與新創團隊合影，盼台灣新創增加國際能見度。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月27日

（中央社記者黃自強新加坡27日專電）新加坡新創科技展今天開幕，科技部率28家科技新創業者參展，期盼透過國際重要新創展會，為台灣新創搭建接軌國際的新契機。

新創科技展（Innovfest Unbound）從今天起在濱海灣金沙會展中心舉辦兩天展覽。今年有來自100多個國家、超過1萬5000家企業、投資者與新創業者參與活動。

科技部這次展會設立「TTA台灣新創館」，共有智慧醫療、科技新創等4大領域共28家業者參展。

科技部產學及園區業務司副司長涂君怡表示，台灣長期投入科技產業發展，累積的不僅是科技技術創新，也藉由產官學研資源整合，培育新一代的科技創新人才，透過產業攜手驗證與市場測試，新南向市場儼然成為台灣新創布局的最佳場域與市場機會。

她指出，科技部秉持「小國大戰略」策略，挑選來自台灣符合新南向市場的科技新創，進行一系列企業路演( Roadshow)與媒合，為台灣科技新創找到提升國際競爭力實戰機會，期盼台灣成為新創重要據點。

涂君怡表示，台灣於2018年成立台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena），就是要打造台灣成為國際新創生態圈的重要平台，以科技新創鏈結全球，讓台灣新創團隊透過技術與產業加持把國際新創業吸引進台灣。

涂君怡強調，諸如美國、法國、以色列、加拿大、盧森堡等國，都相繼與台灣科技新創基地進行包括人工智慧、軟體與半導體培訓及產業媒合等合作，累計高達167家科技新創的相關專業培訓，其中有50%是來自海外新創團隊，讓台灣科技新創基地成為全球的重要交流平台，進而接受全球新挑戰。

新創科技展為期兩天，台灣新創業者透過這次展會與全球投資人及新創公司進行近距離交流與合作洽談，攜手建立新南向到全球市場的新機會。（編輯：王永志）1080627