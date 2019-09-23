工研院無人機國際爭光 獲杜拜首輪獎金

工研院無人機入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），獲首輪競賽獎金6萬美元贊助，這款純電無人機可負載25公斤，續航時間20分鐘。中央社記者張建中攝 108年9月23日

（中央社記者張建中新竹23日電）工研院無人機登上國際舞台，入圍杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge 2020），獲首輪競賽獎金6萬美元贊助，並讓國旗飄揚海外，為國爭光。

工研院下午召開記者會，由機械與機電系統研究所所長胡竹生宣布無人機入圍杜拜國際無人機競賽的喜訊；他說，工研院與英國Vulcan UAV及美國DV8 tech等國際知名無人機公司一同入圍。

胡竹生表示，這項無人機競賽是由總部位於阿布札比的知名新創公司孵化器Krypto實驗室主辦，賽程有3輪，為期2年；這次有55個國家共584份申請，第一輪有7國8案入圍。

工研院純電系統與油電混合動力系統兩項無人機作品都獲得評審青睞，搶進第一輪入圍名單，目前在競賽官網入圍名單上，點擊工研院圖示，可見國旗飄揚。其中，純電無人機可負載25公斤，續航時間20分鐘。

胡竹生說，工研院高負載高續航無人機可應用於農業、消防救災或巡檢，目前已和苗栗縣政府合作進行銅鑼杭菊農藥噴灑，也曾協助屏東枋寮農會運送芒果。

胡竹生表示，利用無人機進行設施維護及救災是國際共同趨勢，希望藉由這次競賽能把台灣研發能量往外延伸，提升國際能見度，吸引國外廠商來台共同研究開發，甚至打開國際市場。（編輯：蘇志宗）1080923