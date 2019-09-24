資策會推變色龍機聯網方案 降製造業智慧化門檻

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台灣創新技術博覽會將自26日起登場，資策會將展出快速完成設備聯網的變色龍機聯網解決方案（Chameleon），降低製造業導入智慧化應用門檻。

資策會指出，相關技術從2017年研發至今，已實務應用印刷電路板、手工具、水五金及工具機產業等領域，今年與台灣微軟合作，導入紡織裁布設備產業。

資策會數位轉型研究所組長李秉恒表示，過去製造業的聯網方案多採用國外解決方案，以單機為主，為解決傳統聯網系統層數過多造成應用彈性不佳的問題，設計以Data bus為資料核心的聯網技術。

相關技術因為軟體層數少，使得系統擴充容易，且透過點位設定工具開發，使用系統內呈現無語意的狀態，因此對於工廠內不同生產設備都可順利聯網。

安裝變色龍聯網軟體只需建立網路、安裝閘道器、設定和完成聯網等4個步驟，不用寫程式、不需IT人員即可DIY上手，僅需3小時完成。

另外若將機器學習模型布建在機台邊、具有邊緣運算功能的工業電腦，可即時偵測機台的異常情況，藉由機台資料即時處理與判斷過濾，減少資料的傳輸與儲存空間。（編輯：李信寬）1080924