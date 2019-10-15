資策會物聯網智造基地率9團隊 參與創客嘉年華

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）資策會「物聯網智造基地」將在26至27日於華山文化創意園區的Maker Faire Taipei 2019活動登場，帶領9組培育團隊與會，大秀創意設計。

資訊工業策進會表示，一年一度的創客嘉年華Maker Faire Taipei 2019，是各地好手交流比拚的重要盛會，今年「物聯網智造基地」盛大與會，帶領台灣無線城網路科技、四方意創、創意金點科技、昱景科技、交大觀心自在等團隊，在展區分別展示Wifly-City智慧宅、堆疊式空氣清淨機、智慧廁間應用服務、NB-IoT路跑手錶、無線多導極心電圖儀等創意設計。

此外，資策會「物聯網智造基地」將設立Side Event專區，邀請國產IC開發板工作坊，並舉辦「創新物聯 x跨域應用」企業座談，針對STEAM/機器人/玩具、智慧醫療照護/運動健康、智慧場域等應用，邀請業界代表分享。

資策會指出，「物聯網智造基地」多年來透過分別在台北、台中、高雄三地提供物聯網（IoT）產品量產導向的專業服務。以智造基地為核心串聯跨界軟硬技術整合、雲端平台串接、產品設計、市場布局、數據應用等資源，目前已有國產IC開發套件提供各類傳輸應用方案，並有物聯數據平台作為數據蒐集與應用的大平台。（編輯：楊玫寧）1081015