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首頁 / 科技

美國CES大展 智慧車人工智慧5G成焦點

最新更新：2020/01/08 14:22

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美國消費性電子展（CES）持續登場，資策會MIC表示，智慧車、人工智慧、5G和次世代多元人機介面成為展場焦點，創新風潮成為關鍵趨勢。

資策會產業情報研究所（MIC）資深研究團隊表示，傳統汽車業者、車電供應鏈業者、資通訊業者，積極推動將新興資通訊科技導入汽車設計。

汽車業者強調使用者體驗，對智慧車、智慧移動的關注，多從駕駛者、使用者角度著手；資通訊業者強調技術規格、產品效能與異業合作。

MIC副所長洪春暉分析，未來可預見各大車廠大幅轉型，從汽車製造業逐漸演進成為交通移動服務業，轉型過程需要更大量的資通訊軟硬體技術。

在人工智慧（AI）部分，MIC團隊指出，進展到實務應用階段，除了晶片業者將AI作為展會主軸外，也看到多數系統業者開始實際運用AI技術。

除了AI，5G也是展會另一矚目重點，大廠開始利用5G技術，結合AI、大數據、物聯網技術，推出多元新興應用與產品。

在次世代人機介面部分，MIC資深研究團隊指出，展會中可看到次世代多元人機介面產品逐漸商用化成型，預測是未來5年到10年科技焦點。

隨著近年互動式語音介面崛起，MIC表示，此次展會有不少廠商開始將雛型產品商業化、試水溫，例如仿生機器人鎖定銀髮族陪伴，或發展教學與商務的特定人機介面服務。（編輯：郭萍英）1090108

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