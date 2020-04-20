加速疫苗開發 國網中心攜手輝達讓分析快50倍

（中央社記者蘇思云台北20日電）國研院國網中心因應武漢肺炎大流行，今天宣布攜手NVIDIA，在台灣AI雲提供Parabricks基因定序軟體，申請者可以免費使用90天，幫助資料分析速度提升50倍，希望加快疫苗開發。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情自1月爆發至今，仍持續升溫。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心）在4月初啟動「御守台灣・科技抗疫」專案，釋出台灣超級電腦「台灣AI雲」的運算力、儲存，以及超過5萬個資料集的資料集平台資源，開放各界提案申請、對抗疫情。

國網中心今天攜手美國半導體大廠輝達（NVIDIA），宣布即日起在台灣AI雲提供Parabricks基因定序軟體，讓申請科技抗疫專案者可以免費使用90天。如果運用台灣AI雲搭配Parabricks中的分析工具，將加快醫療研發分析基因組定序資料的速度達50倍，強化台灣防疫能量。

NVIDIA提供的Parabricks基因定序軟體，主要用於醫療研究，讓執行次世代基因定序（NGS） DNA數據的二次分析的軟體，用更高速與低成本方式，分析時間從原本的數日，減少至不到1小時，便可產出結果。

同時，這套軟體能夠辨別資料裡的突變和變異情況，讓醫療人員能藉由患者基因找出治療方式、掌握病毒的演變歷程，加速疫苗開發。

國網中心主任史曉斌表示，很高興台灣的科技抗疫，能有國際夥伴的協力。台灣AI雲將持續用高速運算與大數據平台，集結國際能量，作為國家科技研發的堅強後盾。

國網中心目前資料集平台也已經蒐集提供COVID-19特色相關資料集，包含全球釋放的肺炎影像、醫療論文、健保特約機構口罩剩餘數量明細（包含地理加值）、全球確診統計資料等，提供申請者取用與加值。（編輯：林孟汝）1090420