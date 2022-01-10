中興大學攜手奇美博物館 油畫蟲害研究登國際期刊

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奇美博物館自2018年起與中興大學昆蟲學系教授李後鋒（左）進行產學合作計畫，希望透過科學研究方法，找到解決油畫蟲害的根本辦法。圖為李後鋒與碩士生劉鎧源（右），桌面上管子內都是甲蟲樣本。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）奇美博物館與中興大學昆蟲學系歷經3年合作，找出蛀食畫作的蟲害物種、蛀蝕方式與食取量，成果去年12月刊登在「經濟昆蟲學雜誌」（Journal of Economic Entomology）。

國立中興大學今天發布新聞稿指出，「蟲害」是文物保存常見的問題，一般會透過燈光誘捕、費洛蒙陷阱或投藥等方式處理。歷史上針對畫作蟲害的探討文獻較為少見，奇美博物館自2018年起與中興大學昆蟲學系教授李後鋒進行產學合作計畫，希望透過科學研究方法，找到解決油畫蟲害的根本辦法。

此合作計畫由奇美博物館典藏油畫作為研究對象，在修復過程中直接取得畫作中的害蟲，進行物種DNA鑑定，並分析、量化畫作被蛀蝕的模式。

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李後鋒表示，研究發現，此類案例的主要為害物種為都市常見的「藥材甲蟲」，其幼蟲會啃食畫作的傳統托裱修復膠材與畫布，導致畫作結構變得脆弱，進而造成顏料崩落。另也發現一小片的托裱膠材，就足以繁衍出上百隻害蟲，如未謹慎確實處理，蟲害將會迅速擴散成災。

研究成果在去年12月刊登於「經濟昆蟲學雜誌」（Journal of Economic Entomology），也成為國際間探討畫作蟲害問題極具參考價值的案例。（編輯：謝雅竹）1110110