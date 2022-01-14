筆電需求收斂 研調估今年全球出貨下滑3.3%

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（中央社記者吳家豪台北14日電）TrendForce調查顯示，疫情帶動2021年筆電出貨達2.461億台、創歷史新高，但市場近期雜音頻傳，且全球完整施打疫苗人口突破5成，相關需求逐漸收斂，預估2022年筆電出貨量將年減3.3%至2.379億台。

市場研究機構TrendForce估算，2022年Chromebook在整體筆電出貨占比約12.3%，相較2021年占比約15.2%，出貨動能明顯放緩，顯示遠距辦公與教學等宅經濟效應所衍生的需求減退。

TrendForce發布新聞稿表示，Chromebook受到日本政府教育標案收尾、美國市場保有量拉高漸趨飽和影響，2021年下半年出貨量大幅衰退近5成，但受惠歐美企業陸續回歸辦公室，帶動商用換機潮，商用筆電出貨快速拉升補足缺口，使2021年第4季整體筆電出貨創下全年最高峰、達6460萬台。

由於成熟製程IC缺料情況依舊嚴峻，使積壓訂單遞延至今年第1季，TrendForce預估第1季筆電出貨將季減1成以內，相較往年平均季減15%的幅度，有望淡季不淡。

TrendForce分析，由於貨櫃船短缺與塞港問題，導致運輸時間拉長，從製造地中國大陸出貨至美國的航運時間相較疫情前增加原本的2到3倍，筆電品牌雖已提前出貨並拉高空運比例因應，運輸時間仍超出預期，恐使供應鏈面臨下游客戶重複下單，導致最終庫存衝高，造成後續砍單風險。

另外，此波由辦公室重啟帶動的商用換機潮何時退場，也是影響2022年筆電需求的一大變數，造成近期市場雜音頻傳。

TrendForce指出，過去受到農曆新年期間工作天數較少與中國大陸缺工問題等因素影響，品牌業者多會要求代工大廠趕在春節前生產出貨，即使終端需求有變化也不明顯。3月起將啟動第1季的季末衝刺，若屆時需求發生較大變化，可能導致終端通路庫存衝高，使需求下修，並回歸常態的換機循環。

根據研究機構IDC的資料，2021年全球個人電腦（包含桌機、筆電、工作站）出貨量達3.488億台，年增14.8%，寫下2012年以來新高。

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IDC資料顯示，2021年全球前5大個人電腦品牌依序為聯想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁（2353），市占率依序為23.5%、21.2%、17%、8%、6.9%。宏碁是前5名唯一的台灣廠商，去年全年出貨量達2390.6萬台、年增14%。

宏碁表示，全球因疫情改變人類生活，未來生活型態將出現混合學習及工作型態，商用筆電、桌機、顯示器等需求強勁，返工的換機也將帶來新一波銷售；宏碁新推出的永續環保Vero產品系列也廣受市場喜愛，2022年將擴大產能，滿足消費者需求。（編輯：張均懋）1110114