臨床前疫苗功效試驗平台 助攻COVID-19藥物研發

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（中央社記者吳佳蓉台北3日電）為支援國內COVID-19疫苗與藥物研發、測試，科技部轄下的國研院動物中心與國防醫學院今天宣布攜手合作，共建臨床前疫苗功效試驗平台，助攻國內研發團隊發展有效的治療及保護策略。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，且不斷變異，甚至有流感化的趨勢，對醫療體系衝擊一波接著一波。

國家實驗研究院今天透過新聞稿表示，施打疫苗為全球現階段最佳防疫策略，但不同疫苗對不同病毒株保護力有程度上的差異。面對不斷變異的病毒，科技部強力支持科學家們進行藥物和疫苗研發，以期更有效地提升及維持群體免疫力。

國研院指出，為全力支援國內COVID-19疫苗與藥物的研發與測試，旗下的國家實驗動物中心（簡稱國研院動物中心）與國防醫學院攜手合作，共建臨床前疫苗功效試驗平台。

屬於國防醫學院的「新興傳染病核心設施平台」，是由科技部生科司防疫科學計畫補助，提供高防護實驗室進行臨床前動物試驗，而國研院動物中心則協助其完備感染動物後續的檢體分析。

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包括病理診斷及免疫學相關檢測，剖析動物受到毒感染後，病毒顆粒在組織中的分佈情形、產生的病徵、免疫反應，以及動物在使用潛在藥物或疫苗後，產生的抗體反應、不同免疫細胞群的組織浸潤狀況、免疫細胞的組成改變，以及病理變化上的改變等，用以評估藥物或疫苗的效力。

此次國研院動物中心與國防醫學院的合作，是國內目前唯一提供從P3動物實驗室攻毒實驗的進行，到免疫組織染色、病理診斷、血液生化分析、免疫生物指標分析等一站式服務的平台，綜合這些檢測即可描繪動物在感染COVID-19前後、藥物治療前後、疫苗注射前後的體內免疫反應輪廓，加速國內研發團隊發展有效的治療及保護策略。（編輯：楊凱翔）1110203