iPad Air 5開箱實測 專家：64GB性價比最高

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（中央社記者吳家豪台北3日電）蘋果iPad Air 5平板電腦於4月在台灣開放訂購，本週陸續到貨，3C科技達人Tim哥分析，iPad Air 5比較適合大部分時間追劇、寫筆記，偶爾需要剪接影片或修圖的用戶，以64GB容量的性價比最高。

Tim哥接受中央社記者訪問表示，iPad Air 5配備10.9吋Liquid Retina顯示器，支援原彩顯示、P3廣色域，用來瀏覽網頁、追劇都很夠用。iPad Air 5螢幕最大亮度達500尼特，與8.3吋iPad mini 6相同，雖然不如更高階11吋iPad Pro的最大亮度600尼特，但在室內使用時幾乎看不出差異。

iPad Air 5售價新台幣1萬7900元起，比iPad mini 6高出3000元，Tim哥認為，多花一些錢買到更大螢幕、更強效能的蘋果自研M1晶片相當值得，無論編輯影片、修圖或玩遊戲都更流暢。最重要的是，iPad Air 5可以搭配內建觸控式軌跡板的巧控鍵盤，輸入體驗跟iPad Pro一樣方便，更適合工作上使用。

Tim哥建議，想買iPad Air 5的用戶入手價格最低的64GB容量就好，因為iPad Air 5的USB-C連接埠支援10 Gbps傳輸速度，如果未來需要額外儲存容量，再買一台SSD外接硬碟傳輸檔案也很快。

Tim哥也提到，iPad Air 5的256GB容量售價2萬2900元起，與11吋iPad Pro價差僅2000元，但iPad Pro可以選擇512GB以上的儲存容量、螢幕和相機功能更好，比較適合常需要剪片和修圖的專業用戶。

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記者使用跑分軟體GeekBench 5實測iPad Air 5，單核分數超過1700分、多核分數超過7000分都達到iPad Pro的水準，效能直逼桌上型電腦。即使玩遊戲大作「原神」、用3D建模軟體SketchUp，畫面也很流暢，機身溫度並未明顯升高。iPad Air 5螢幕更新率為60Hz，搭配第2代Apple Pencil使用繪圖軟體Sketchbook，筆觸跟手性優於入門款的第9代iPad，但是相較配備120Hz螢幕更新率的iPad Pro還是差一點，畢竟iPad Pro硬體規格主打專業人士。

iPad Air 5另一個亮點是前鏡頭升級為1200萬像素超廣角相機，支援人物居中功能，在視訊通話時能自動調整相機角度，讓人物保持置中。實測如果有多人入鏡，也會自動縮放畫面或調整角度，讓所有人物都居中。iPad Air 5厚度為6.1公釐，重量不到500公克，機殼以100%再生鋁金屬製造，提供太空灰色、星光色、粉紅色、紫色和藍色共5種顏色，電池續航力最高可達10小時。（編輯：楊凱翔）1110503

蘋果iPad Air 5平板電腦在台開賣，使用跑分軟體GeekBench 5實測，單核分數超過1700分、多核分數超過7000分都達到更高階產品iPad Pro系列的水準。中央社記者吳家豪攝 111年5月3日

蘋果iPad Air 5平板電腦在台灣開賣，支援第2代Apple Pencil觸控筆，更方便寫筆記或進行數位繪圖。中央社記者吳家豪攝 111年5月3日