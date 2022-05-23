興大生將魚廢轉化天然瘦肉精 研究獲獎肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中興大學生命科學系碩士生黃優人，將魚類廢棄物轉化為天然瘦肉精的枯草桿菌菌株，分解再轉化的亮胺酸為天然肌肉成長素酮異己酸，可刺激哺乳動物肌肉成長，研究成果勇奪首屆「默克年輕科學人獎」綠色化學組的首獎。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）中興大學今天表示，碩士生黃優人將魚類廢棄物轉化為天然瘦肉精的枯草桿菌菌株，分解再轉化的亮胺酸為天然肌肉成長素酮異己酸，可刺激哺乳動物肌肉成長，這項研究獲獎肯定。

國立中興大學今天發布新聞稿指出，全球養殖水產業及漁業每年約產生1800萬噸魚廢，魚廢富含蛋白質，其中魚內臟富含亮氨酸。酮異己酸為亮胺酸的天然代謝衍生物，可刺激哺乳動物的肌肉生長，若添加於飼料中，將可望取代具爭議的萊克多巴胺。

中興大學表示，台灣默克集團與國立台灣大學今年度首度舉辦「默克年輕科學人獎」，鼓勵以生物及化學為研究主題的年輕科學人分享研究成果，提升產學界新視野。首屆「默克年輕科學人獎」吸引台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交大及中興大學等34個單位、240組研究報名。

中興大學指出，興大生命科學系碩士生黃優人研究主題是建構可將魚類廢棄物轉化為天然瘦肉精的枯草桿菌菌株，以代謝工程優化菌株，分解蛋白質為胺基酸，轉化其中的亮胺酸為天然肌肉成長素酮異己酸，研究成果勇奪首屆「默克年輕科學人獎」綠色化學組的首獎。

黃優人表示，枯草桿菌的特性是分泌胞外水解酵素至環境中以分解大分子物質，此菌株猶如細胞工廠，透過代謝工程可有效且永續地利用農林漁牧業所產生蛋白質廢棄物，再資源化為加值產物。

黃優人在中央大學環工所助理教授王柏翔及中興大學生科院副院長黃介辰共同指導下，與中央大學環工所碩士生顏振升共同開發一個能將亮氨酸轉化為酮異己酸的微生物全細胞催化平台。

黃優人指出，未來將持續投入相關研究，期能以創新生物科技打造循環經濟的基礎。（編輯：戴光育）1110523