研究：喝茶可能攸關較低死亡率 無論加糖或冷熱

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國人體生物資料庫（UK Biobank）資料顯示，每天飲用2杯以上紅茶的族群死亡風險較低，且無關茶的冷熱以及添加奶品或糖分與否。

衛報（The Guardian）報導，一項研究指出，喝茶習慣可能與較低死亡率有關。相較於沒有喝茶習慣的族群，每天飲茶2杯以上的民眾死亡率降低9至13%。這項研究對茶飲愛好者來說是個好消息。

這項刊登在美國「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）的研究指出，無論飲用者是否在茶中添加奶品或糖分，且無論他們喜歡冷茶或熱茶，研究結果都一樣。

此外，無論基因變異如何影響人體代謝咖啡因的速度，結果也不變。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）團隊使用英國人體生物資料庫數據進行研究。根據資料，英國50萬名年齡介於40至69歲的人口中，85%有喝茶習慣，其中89%是飲用紅茶。

研究團隊在2006至2010年間進行問卷調查，並追蹤受訪者超過10年。

西班牙馬德里自治大學（Autonomous University of Madrid）預防醫學及公共衛生教授阿爾塔萊霍（Fernando Rodriguez Artalejo）表示，這項研究是「相關領域的重大進展」。

他說，多數研究皆在習慣飲用綠茶的亞洲地區進行，其他地區的少數研究則「規模小且結論不具說服力」。

阿爾塔萊霍說：「這項研究表明，飲用紅茶（歐洲人最常喝的茶）的習慣與整體死亡率些微降低有關，尤其是10年間多數為白人的中年人口心血管疾病死亡率。」

但他表示，研究並未確定喝茶習慣是死亡率較低的原因，因為研究無法排除與喝茶相關的其他健康因素。

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衛報去年11月報導，根據這項領域中規模最大的研究，飲用咖啡或茶可能與降低中風和失智風險有關。

中國天津醫科大學研究團隊發現，每天飲用2到3杯咖啡或3到5杯茶，或者同時飲用4到6杯咖啡和茶的族群，罹患中風或失智的風險最低；每天飲用2到3杯咖啡或茶的族群中風風險減少32%。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：曾依璇）1110830