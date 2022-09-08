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美西熱浪前腳剛要走 氣象預報：更多野火接著來

2022/9/8 12:17
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（中央社加州赫梅特7日綜合外電報導）氣象預報員今天表示，席捲美國西部的猛烈熱浪終於要在未來幾天開始減弱，但隨著狂風吹拂，這些極度乾燥的地區恐將爆發危險火災。

法新社報導，加州和鄰近多州1週來高溫飆破華氏3位數（攝氏37.8度），除了引發致命野火，也因為電網難以應付需求飆升，每天都有停電風險。

但國家氣象局（National Weather Service）表示，一道從加拿大前來的冷鋒預料會讓氣溫稍降，但隨著冷鋒迅速南下，另一個威脅也隨之而來。

氣象局警告說：「這道冷鋒今天也會在大盆地（Great Basin）北部和高地平原（High Plains）北部各地助長強風，在濕度相對低的情況下，可能造成新野火爆發，並讓現正延燒的野火不受控地擴散。」

氣象預報中心（Weather Prediction Center）已針對蒙大拿州（Montana）北中部發布「極度危急」（Extremely Critical）野火警報，當地風速可能高達每小時95公里。

美國整個西部現在有多處野火延燒，包括在勞動節（Labor Day）週末連假爆發的2場致命火災。

北加州「米爾大火」（Mill Fire）席捲錫斯基尤郡（Siskiyou County）4000英畝（1600公頃）土地，造成2人喪命，100多戶建築毀損。

而洛杉磯東南方的「費爾悠大火」（Fairview Fire）目前也仍未獲控制，火場繼續擴大，至今已延燒7000英畝，已知有2人在試圖逃離火場時喪生。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110908

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