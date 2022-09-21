YouTube放寬營利資格 短影音創作者可獲廣告分潤

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（中央社記者吳家豪台北21日電）Google旗下影音平台YouTube今天宣布將於2023年放寬合作夥伴計畫資格限制，並推出全新營利功能，讓Shorts短影片創作者今後也可獲得廣告分潤，且創作新人可藉由更低的粉絲贊助門檻賺取收益。

YouTube同時推出新功能「創作者音樂」（Creator Music），提供持續擴充的音樂庫和全新音樂授權機制，讓創作者從中選擇想使用的音樂並購買授權，更可透過使用這些音樂的影片獲利。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆透過新聞稿表示，全球有越來越多人投入YouTube影音創作，台灣的YouTube內容社群也不斷成長。希望透過這次放寬YouTube營利的資格條件以及一些全新機制，鼓勵更多創作者在平台上推出優質內容。

截至目前，YouTube已為全球超過200萬名合作夥伴提供10種營利方式（目前台灣適用8種），包含廣告收益、頻道會員及粉絲贊助等協助創作者增加收入。根據最新YouTube數據，台灣年收入超過新台幣10萬元的頻道，與前一年同期相比成長20%。

這次YouTube合作夥伴計畫的主要更新之一，是讓創作者的Shorts內容也能享有計畫中所有營利機制。從2023年初開始，只要頻道擁有1000名以上訂閱者，且所製作的Shorts影片在90天內累積超過1000萬次觀看，便可申請成為合作夥伴；所有符合資格的合作夥伴，都能透過在Shorts動態之間播放的廣告賺取分潤。

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此外，YouTube也預計明年推出Shorts專用的Beta版「超級感謝」，觀眾可藉由這項功能對喜歡的短影音表示讚賞，創作者也可透過「超級感謝」裡的醒目留言與粉絲互動，並藉粉絲贊助營利功能在平台上賺取收益。

YouTube在2007年推出合作夥伴計畫，並在2012年將計畫拓展至台灣，不斷推出各種多元營利方式，幫助創作者在YouTube上賺取收入；過去3年累計支付超過500億美元（約新台幣1.57兆元）給全球創作者、藝人和媒體公司。（編輯：楊凱翔）1110921