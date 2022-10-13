台灣創新技術博覽會開幕 資策會大秀AI研發能量

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（中央社記者蘇思云台北13日電）台灣創新技術博覽會今天開幕，資策會展現5項AI應用成果，其中「智慧道路安全警示系統」，透過辨識混合車流影像與整合系統，減少交通事故發生，也榮獲2022年人工智慧卓越獎殊榮。

台灣科技最大盛事台灣創新技術博覽會（TIE）今天在台北世貿一館展出。在經濟部技術處科專計畫支持下，財團法人資訊工業策進會（資策會）在現場「創新領航館」展示資安技術、智慧交通、製造業、養殖漁業等5項跨領域AI解決方案，有助加速產業數位轉型。

資策會今天發布新聞稿，在交通領域，資策會觀察到台灣道路上多數是大型車、汽機車、腳踏車等混合車流，資策會軟體技術研究院（軟體院）打造全球首創的「智慧道路安全警示系統」。

系統統合車輛、路側與雲端系統，可以全天候進行混合車流影像辨識，高出國際辨識種類十種以上，在各種天候中仍可保持90%以上辨識率，減少用路人交通事故發生，榮獲2022年人工智慧卓越獎殊榮。

此外，為降低大型車輛車禍發生率，資策會軟體院研發「大型車輛駕駛盲區內輪差主動預警系統」，提供大型車輛駕駛視線死角與內輪差的安全警示服務，根據距離、速度緊急程度主動預警並自動剎車，有效避免行車事故發生。此項技術在去年獲得中華智慧運輸協會智慧運輸產業創新獎肯定。

在製造業、養殖漁業也嘗試導入AI科技，以降低物料損耗。資策會數位轉型研究院地方創生服務處（數轉院創生處）以邊緣運算與AI應用開發「自動化設備韌性智慧維護系統」，提前掌握設備狀況並進行更換，確保生產線不停擺，準確度高達90%以上。

資策會軟體院研發「達人數位分身智慧水產雲系統」透過數位分身技術結合AI動態學習漁民養殖經驗與知識，24小時運作並裝設感測器將漁民的現場操作、決策行為建立成知識模型，無論是養殖池水質、水溫，還是魚的生長狀況，精準模擬最佳的養殖決策建議，有效協助漁民避免漁業損失。

近年資安事件頻傳，資策會資安科技研究所（資安所）研發「資安端點分析學習建模技術與攻擊狙殺鏈獵捕平台」，協助企業在資安事件前辨識駭客攻擊行為，提早因應威脅，也獲得國內多家業者的關注。

2022台灣創新技術博覽會即日起至15日在台北世貿1館實體舉行，也推出線上展覽服務到20日。（編輯：翟思嘉）1111013