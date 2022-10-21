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Google開放用戶自訂廣告顯示 可封鎖敏感類別

2022/10/21 11:54（10/21 12:45 更新）
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Google宣布即日起開始向全球使用者推出「我的廣告中心」功能，用戶能封鎖敏感類別的廣告。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北21日電）Google宣布即日起開始向全球使用者推出「我的廣告中心」功能，協助用戶控管在YouTube、Google搜尋和探索等Google服務上顯示的廣告類型，也能封鎖敏感類別的廣告，並了解哪些資訊會用來打造個人化的廣告體驗。

Google廣告副總裁兼總經理迪奇勒（Jerry Dischler）在官方部落格發文說明，登入Google後，用戶可以透過Google搜尋、YouTube和Google探索上的廣告直接前往「我的廣告中心」，選擇依喜愛品牌和主題顯示更多廣告，並減少顯示不喜歡的廣告。

迪奇勒說，假設用戶花費幾個月的時間，搜尋有關最近去海灘度假的資訊，結束旅程回來後，不想再看到度假廣告，這時只要點下度假廣告旁邊的3點圖示選單，就可以前往「我的廣告中心」，選擇減少顯示這類廣告。

用戶也可以在「我的廣告中心」，完全停用廣告個人化功能。如果選擇停止顯示個人化廣告，用戶還是會看到廣告，只是可能會覺得這些廣告比較不符合自己興趣或比較不實用。用戶只要登入Google帳戶，系統一律會套用這項設定。

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透過「我的廣告中心」，用戶也可以選擇限制顯示特定主題的相關廣告，例如約會交友、減重、懷孕和親子教養。

迪奇勒指出，過去如果用戶開啟YouTube的觀看記錄，這項功能會被自動拿來當作顯示個人化廣告的參考。現在如果用戶不希望YouTube的觀看記錄被用來顯示個人化廣告，只要在「我的廣告中心」關閉這項功能即可，但不會影響動態消息提供符合用戶需求的建議。（編輯：楊凱翔）1111021

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