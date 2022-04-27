Google Play新增資料安全性專區 提升APP透明度

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（中央社記者吳家豪台北27日電）Google今天宣布在Google Play線上商店新推出「資料安全性」專區，要求開發人員分享更多資訊，說明他們的應用程式可能如何收集、分享及保存哪些資料。

Android安全與隱私產品副總裁佛雷（Suzanne Frey）在官方部落格發文指出，開發者必須在7月20日前提供相關資訊，未來如果開發者更新應用程式功能，或改變處理資料的方法，也會在應用程式的資料安全性專區中說明最新狀態。

佛雷說，如果只有提供應用程式收集哪些資料、沒有交代脈絡資訊，這樣是不夠的。使用者會想了解應用程式收集他們的資料的目的、開發者是否會和第三方單位共享這些資料；使用者也想知道下載應用程式之後，開發者會如何保護資料。

佛雷表示，這正是Google Play設計資料安全性專區的原因，讓開發者清楚說明有在收集哪些資料，以及使用這些資料的目的。使用者還可以查看應用程式是否需要某些資料才能運行，或是否可以選擇不讓應用程式收集資料。

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Google Play也透過簡單的權限功能設定，讓使用者能控管已安裝的應用程式。例如，當應用程式要求存取「你的位置」時，使用者可以決定是否授予應用程式這樣的權限，包含每次都詢問、僅在使用該應用程式時允許，或一律允許。

對於相機、麥克風、位置資訊這些敏感的存取權，使用者可以從Android隱私資訊主頁中查看應用程式存取這些資料的紀錄。（編輯：張均懋）1110427