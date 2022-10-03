Google翻譯下架中國版 聲稱使用率太低

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（中央社台北3日電）近來社群媒體平台Reddit不少用戶反映，谷歌（Google）翻譯中國版疑似下架，Google發言人以電郵回覆科技傳媒TechCrunch查詢稱的確如此，並說因當地使用率太低而喊卡。

香港網路媒體01今天報導，由於香港區Google翻譯在中國境內被防火牆封鎖，Google翻譯中國版終止，意味著中國用戶若不翻牆，開啟Chrome瀏覽器和KOReader文件閱讀器，無法使用翻譯功能。

2010年因內容審查爭議導致Google與中國政府談不攏，最終關閉中國版網頁搜尋等主要功能，轉用香港域名及伺服器為中國用戶提供簡體中文服務，「Google退出中國」也成為當年最受中國網友關注的大事。

自此中國用戶使用這些功能屢屢被防火牆干擾，用戶搜尋關鍵字詞頁面總是被「網域名稱系統」（DNS）污染。Google退出中國前，2009年在當地搜尋引擎市場的占比為17.5%，至2013年僅剩2%。

2014年5月31日，中國當局完全封鎖Google搜尋在中國以外地區的服務，中國網友無法再造訪Google香港網站。

此外，Gmail等諸多Google服務逐漸在中國難以存取，而Google.cn的首頁提供的剩餘兩項功能，即翻譯和地圖，則是經當局批准得以維持，直至先後關閉。

目前，Google在中國還保留廣告、開發者社區、Android開發者社區等服務，但這些主要是支援Google在當地的開發者和客戶。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111003