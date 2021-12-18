亞馬遜被爆對中國妥協 禁消費者為習近平著作打分數

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網路電商亞馬遜公司被爆遵照中國政府要求，不讓消費者為中國國家主席習近平著作評分及寫評論。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）兩名知情人士透露，大約兩年前，網路電商亞馬遜公司在中國版網站上行銷一本中國國家主席習近平的演說和文稿集，並遵照中國政府要求，不讓中國消費者為這本書評分及撰寫評論。

其中一名知情人士說，對習近平著作的負面評論促使中方提出這項要求。另一名消息人士表示：「我認為問題在於任何不給5星的意見。」在亞馬遜（Amazon.com）網站上，最高評價就是5星。

路透社指出，評分和撰寫評論是亞馬遜電商業務很重要的一環，這套系統相當吸引消費者。但兩名消息人士說，亞馬遜中國版網站遵從中國政府的要求，因此那本政府出版的書籍並無任何消費者意見或評分，評論區也被鎖住。

亞馬遜遵照中國政府命令一事是首度被媒體揭露，而這只是亞馬遜長達10年來試圖討好北京政府以保護及發展自家業務的一部分行動，畢竟中國是全球最大市場之一。

亞馬遜一份2018年內部簡報文件描述了這家電商公司在中國的業務，列舉公司在中國面臨的一些「核心議題」，包括「意識形態控制和宣傳是共產黨實現並維持成功的工具核心」；文件還提到：「我們不去評判對錯。」

這份簡報文件，以及與近30名曾涉入亞馬遜在中國業務人士的訪談，揭露了亞馬遜是如何藉著協助推動中共的全球經濟和政治政策，以在中國求生及成功發展。然而，亞馬遜在其他國家有時也會試圖規避一些規範，與亞馬遜對中國的妥協形成對比。

內部文件和訪談內容顯示，這套策略的核心要素之一，是亞馬遜與中國宣傳機關的一個部門合作，在亞馬遜美國版網站上建立一個銷售頁面，名為「中國圖書」（China Books）。

這個頁面可能提供了逾9萬本圖書供消費者選購，營收並不多。但文件顯示，亞馬遜認為，在公司發展Kindle電子書裝置、雲端運算和電商業務之際，要在中國贏得支持，這個頁面至關重要。

這份2018年的簡報文件，替當時即將前往北京訪問的亞馬遜遊說及公共政策行動全球負責人卡尼（Jay Carney），詳述了「中國圖書」計畫的策略利益。

文件提到，「Kindle在中國的運作一直處於政策灰色地帶」，還稱亞馬遜在中國取得電子書銷售許可方面遇到障礙。

文件指出，要解決許可問題，關鍵就在「中國圖書」計畫。文件還提到：「亞馬遜網站/中國圖書計畫也獲得中國監管機關的廣泛認可。」

「中國圖書」計畫包含許多非政治圖書，例如中文教科書、食譜、兒童床邊故事等，但也有一些書是中共官方路線的延伸。

例如一本名為「驚奇新疆：熱情與傳承的故事」（Incredible Xinjiang: Stories ofPassion and Heritage，暫譯）的書歌頌著新疆生活，而聯合國專家曾指中國在當地拘留營關押約百萬名維吾爾族穆斯林。

還有些書以記述英雄事蹟般的詞彙描寫中國對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的過程，例如一本書題為「勇氣與決心故事集：抗疫封鎖下的武漢」（Stories of Courage and Determination: Wuhan in Coronavirus Lockdown，暫譯）；另有一本書的序以習近平將抗疫成果歸功於中共領導和中國式社會主義的評論為主。

與亞馬遜合作執行「中國圖書」計畫的中方單位是國營的中國國際圖書貿易集團公司（CIBTC）。這家公司告訴路透社，「中國圖書」計畫是「兩家企業之間的商務關係」。中國國家新聞出版署則不置評。

亞馬遜回覆提問時表示，公司「遵守所有可實施的法律和規範，不管我們在哪裡營運，中國也不例外」。

亞馬遜強調：「作為書商，我們認為，提供觸及書面文字和不同觀點的管道至關重要。這也包括可能引起某些人反感的書。」

路透社指出，這些關於亞馬遜在中國發展策略的新細節，凸顯了西方企業進入中國龐大市場所面臨的挑戰，以及它們與試圖加強掌控公共話語權的專制政體交手時遇到的難題。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1101218