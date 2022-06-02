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亞馬遜Kindle電子書店明年6月30日退出中國

2022/6/2 16:56（6/2 17:40 更新）
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亞馬遜將在明年6月30日停止中國Kindle電子書店營運。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
亞馬遜將在明年6月30日停止中國Kindle電子書店營運。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北2日電）網路電商亞馬遜今天宣布，將在2023年6月30日停止中國Kindle電子書店營運，之後，將不能購買新的電子書；已經購買的電子書，可以在2024年6月30日之前下載，並繼續閱讀。

亞馬遜Kindle中國微博今天發出關於電子書店營運調整的重要通知，表示將在2023年6月30日，停止Kindle電子書店營運。

依據通知，在此之後，中國消費者將不能購買新的電子書。但對於已經購買的電子書，可以在2024年6月30日之前下載，並且可以在此後繼續閱讀。

雖然Kindle退出中國，但亞馬遜指出在中國長期的發展承諾不會改變。將在中國建立廣泛業務基礎，並繼續創新與投入。

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據澎湃新聞報導，早在2022年初就傳出Kindle退出中國市場的消息。Kindle當時表示，並未收到相關業務退出中國市場的通知，消費者可以正常使用Kindle，售後服務也未受影響。但Kindle的官方淘寶店目前已經關店，京東自營旗艦店也大面積缺貨，實體門店也存在不同程度的缺貨情況。這都是Kindle中國即將停止營運的跡象。

報導指出，當前Kindle的競爭品與日俱增，多個購物平台和社交軟體紛紛推出自有的電子書業務，Kindle在中國電子書市場漸力不從心。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110602

（圖取自weibo.com/n/Kindle中國）
（圖取自weibo.com/n/Kindle中國）
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