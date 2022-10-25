NASA研究不明空中現象 首份報告2023年出爐

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）匯集物理學、太空生物學等科學領域專家籌組的獨立團隊今天就所謂的「不明空中現象」（UAP）展開研究，首份研究報告預估2023年中出爐。

路透社報導，根據NASA說法，這支16人組成的研究團隊行事低調，他們的調查將完全著重於非機密的目擊事件，以及由民政機關及商業部門收集到的其他資料。

NASA團隊與美國國防部近年正式對不明空中現象展開的調查不同，後者是由軍事飛行員報告，並由美國國防和情報官員進行分析。

「不明飛行物」（UFO）一詞，長期以來都與飛碟、外星飛船等概念有關，在官方用語中已正式更名為「不明空中現象」。

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NASA表示，研究小組將花費9個月擬定內部策略，釐清如何組織及研究目擊事件，接著再對「NASA未來如何分析潛在不明空中現象數據」提供建言。首份報告將於2023年中公布。

NASA助理署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「理解我們掌握到與不明空中現象有關的數據，對於幫助我們了解天空中發生什麼事並得出科學結論相當關鍵。數據是科學家的語言，讓無法解釋的東西變得可以解釋。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111025