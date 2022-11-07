推特嚴防假帳號 馬斯克：假冒帳號將被永久停權

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（中央社舊金山6日綜合外電報導）推特新老闆馬斯克今天表示，若推特用戶在沒有明確表示為「模仿」帳號的情況下冒充他人，帳號將遭永久停權，且不會提出任何警告。

馬斯克（Elon Musk）在另一則推文中說，推特（Twitter）過去在停用帳號前，都會事先提出警告，但由於現在正在進行廣泛驗證，因此將不再提出警告，也「不會有例外」。

馬斯克說：「這將被認定為註冊Twitter Blue（俗稱藍勾勾）的明確條件。」他補充說，用戶名稱一旦更動，也會暫時失去代表已通過驗證的標章。

推特5日已在App Store推出更新版本的應用程式（App），開始向訂閱藍勾勾標章的用戶酌收每月8美元（約新台幣260元）的認證費用；這是馬斯克接掌這個社群平台後的第一項重大變革。

即將接下推特執行長職務的馬斯克上個月表示，推特將籌組一個「廣納不同觀點」的內容審核委員會。

他補充說：「在委員會召開會議前，不會對內容審核機制和是否恢復已停權帳號等問題做出重大決定。」

馬斯克上週表示，在「有明確的流程之前」，先前遭封鎖的帳號不會回歸推特。

馬斯克推文說，建立這樣的流程至少需要幾週時間，意味美國前總統川普先前遭封殺的推特帳號將無法在期中選舉前恢復。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111107