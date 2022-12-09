台印度舉行科技會議 次長級官員與會

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（中央社記者林行健新德里9日專電）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦兩年之後，台灣與印度今天以視訊方式舉行「第11屆台印度科學與技術雙邊會議」，雙方次長級官員與會，期許加強科技合作，讓市場與人民透過科技獲益。

這場會議於台北時間下午1時登場，由國家科學及技術委員會國際合作及科教發展處處長葉至誠和印度科技部國際合作處處長瓦士尼（S. K. Varshney）共同主持，雙方檢視過去合作計畫的進度以及確認新的合作項目等議題。

國家科學及技術委員會副主任委員陳儀莊、印度科技部次長強德拉謝克（Srivari Chandrasekhar）、駐印度代表葛葆萱、印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）皆參加開幕儀式。

葛葆萱致詞時表示，駐印度代表處將致力協調雙方加強科技合作，共同促進區域繁榮。

這是台灣與印度繼COVID-19疫情爆發以來，首次恢復舉辦科技會議，也是強德拉謝克上任以來首次參與台印度科技會議。

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與會官員認為，人才是國家競爭力的決定要素，印度擁有年輕勞動人口、新創公司超過100家，台灣全力支持高科技生態系統發展，也取得良好成果，台灣的技術人才可結合印度的創新者，創造雙贏。

印度與台灣的科技合作緊密，而台灣在半導體的領先地位，將可進一步提升雙方的關係。台灣與印度科技合作關係發展迅速，過去15年間，雙方共同執行了近100項計畫，包括人工智慧、物聯網、再生能源、網路安全、健康、大數據、智慧農業等。（編輯：黃自強）1111209