國輻中心聯手陽翼先進 送類病毒顆粒進太空做實驗

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台灣太空服務公司陽翼先進科技再次與國輻中心合作，協同日本業者Space BD，於台灣時間11月27日透過SpaceX火箭，第2度送「類病毒顆粒與病毒蛋白」樣本進太空站作結晶實驗，助攻未來疫苗或藥物研發。

陽翼先進科技今天發布新聞稿，國家同步輻射研究中心（國輻中心）去年底第一次送類病毒顆粒樣本進太空作蛋白質結晶生長實驗，樣本送到國際太空站（ISS）約1個月，是台灣首次在ISS進行生化實驗，且取得良好成果；因此，國輻中心今年再跟陽翼合作送樣本上太空，進行為期45天的蛋白質結晶生長實驗。

陽翼先進科技指出，這次實驗樣品從國輻中心以零下攝氏20度低溫快遞到日本，由日方人員整合並親自送到美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，現場協助裝設到補給物資的太空船上，讓樣本隨太空船飛抵ISS。

陽翼先進科技指出，類病毒晶體與病毒蛋白預計經過45天培養長成，接著返回地球，再急速冷凍返抵國輻中心；後續利用同步輻射高強度X光及「蛋白質結晶學技術」分析這些晶體，以獲得原子等級的病毒結構資訊。

高解析度的資訊可讓研究人員深入了解病毒構造，以及病毒侵入宿主細胞的關鍵機制，有利開發更具專一性疫苗或藥物，並縮短開發時間與成本。

ISS為多國合作建造、共同營運的科學實驗室，其微重力環境提供獨一無二實驗條件，ISS在太空運行超過20年，國外學術單位在太空進行蛋白質結晶生長實驗亦行之有年，但在台灣還是相當前衛作法。

陽翼執行長張懷謙表示，國輻中心的實驗是非常有意義的合作案，能帶動民眾對太空的想像力，除了太空人、火箭和人造衛星，其實各種科學領域都可前往太空。（編輯：林克倫）1111212