研調：2023年駭客手法翻新 追求攻擊效益極大化

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（中央社記者吳家豪台北21日電）資安業者趨勢科技今天公布2023年資安年度預測報告指出，駭客集團因受到國際執法部門打擊，營運模式將再進化，轉採低風險、高獲利的手法以追求攻擊效益極大化，同時鎖定託管服務提供商（MSP）與開源軟體漏洞入侵企業。

此外，受到疫後混合辦公新常態、企業上雲加快的影響，針對虛擬私人網路 （VPN）的攻擊將持續走高，雲端錯誤配置將為駭客提供進入內部系統的途徑，趨勢科技建議企業應盡速採用零信任策略保護網路環境安全。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦今天出席媒體交流會表示，資安問題已經不只在傳統資安領域，在萬物互聯時代，到處都有電腦，都是駭客可以攻擊的目標。

他說，世界局勢變化非常快，因為疫情導致企業之間的變化很大，趨勢科技看到數位轉型步調非常快速，也感受到未來談的資安議題與過去專注的領域已經完全不同。

洪偉淦強調，趨勢科技內部在數年前已經有團隊研究特殊資安議題，待時機成熟就會分拆獨立，包括2019年分拆專注工控資安的TXOne睿控網安，以及今年分拆車用資安部門。

洪偉淦指出，企業為因應駭客日益進化的攻擊手法，應避免僅著眼於單一威脅防禦，須提早一步對整體資安風險做全面考量，以風險管理為基礎，在思維與方法上不斷精進，才能防範網路資安風險於未然。

趨勢科技指出，受到國際執法部門打壓，駭客集團將重整旗鼓改變營運模式，並趨於低調，在避免引起媒體和執法部門的關注下，持續尋找獲利機會，追求攻擊效益極大化，例如積極提供勒索病毒即服務（RaaS）的勒索病毒客製化服務，甚至不再積極加密檔案進行勒索，改以直接竊取高價值的企業資訊進行販售。

為追求效益最大化，駭客集團也將攻擊目標轉向託管服務提供商或安全託管服務供應商，進行供應鏈攻擊，藉由入侵服務供應商，同時攻擊多家企業的基礎設施，擴大狩獵範圍提高效益。

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駭客也將更善用漏洞和容易被忽視的開源軟體進行入侵。調查顯示，2021年有92%的企業仍使用含有漏洞的通訊協定；2022年全球開源軟體儲存庫已達3.1兆次下載，針對開源軟體儲存庫的惡意攻擊相較去年增加6.33倍。

展望2023年企業資安策略，趨勢科技資深技術顧問簡勝財建議，企業應採用零信任策略保護環境和系統、採用整合式資安平台提高資安透明度、投資員工教育訓練、透過壓力測試找出IT基礎架構中的弱點、盤點雲端服務，將有助於強化資安防禦策略及提升風險管理成效。（編輯：翟思嘉）1111221