更多編輯台推薦新聞：
書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家
產經

書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南高屏通勤月票999元預計7月上路 高雄推市區版399元
首頁 / 科技

因應加拿大新法 谷歌測試阻用戶取得新聞內容

2023/2/23 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社沙加緬度22日綜合外電報導）Alphabet Inc今天證實，為了因應加拿大政府的「線上新聞法」（Online News Act），谷歌（Google）正就阻止部分加拿大用戶取得新聞內容進行測試。

路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨政府去年4月推出「線上新聞法」，下議院代號為C-18，迫使Meta旗下的臉書（Facebook）和谷歌等平台就商業交易進行談判，並為新聞內容付費給新聞出版商。

谷歌發言人在給路透社的聲明中表示：「我們正在簡短測試C-18法案對產品的潛在影響，目前只會影響極小部分的加拿大用戶。我們每年都會進行數千次測試，以評估任何搜尋結果的潛在變化。」

谷歌證實，這次的限時測試是隨機選擇，影響加拿大不到4%的用戶，「在不同程度上限制加拿大國內和國際新聞的可見度」。

加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）發言人表示，加拿大人不會畏縮，並稱谷歌如法炮製Meta的做法令人失望。

發言人說：「加拿大人需要在地方和全國層級獲得高品質且基於事實的新聞，這就是我們推出線上新聞法的原因。科技巨擘必須對加拿大人更加透明和負責。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1120223

#谷歌
#加拿大
#路透社
谷歌
蘋果Meta跌出百大最佳工作場所 10多年來首見香港保安局長稱2019年示威者煽動白紙運動
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族