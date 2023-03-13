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FRC機器人競賽 嘉義縣代表隊授旗將赴美征戰

2023/3/13 16:53（3/13 17:36 更新）
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FRC機器人競賽22至25日於世界各地同步進行分區賽，由嘉義縣竹崎高中、永慶高中2校共20名學生組成的「FRC7551」代表隊20日將代表嘉義縣前往美國夏威夷大學參賽，13日由嘉義縣長翁章梁（前排左6）授旗。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
FRC機器人競賽22至25日於世界各地同步進行分區賽，由嘉義縣竹崎高中、永慶高中2校共20名學生組成的「FRC7551」代表隊20日將代表嘉義縣前往美國夏威夷大學參賽，13日由嘉義縣長翁章梁（前排左6）授旗。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）知名的FRC（FIRST Robotics Competition）機器人競賽分區賽將開跑，由嘉義縣20名高中生組成「FRC7551」隊今天舉行授旗後，將前往美國夏威夷參賽。

FRC機器人競賽將在3月22至3月25日於世界各地同步進行分區賽，由嘉義縣竹崎高中、永慶高中2校共20名學生組成的「FRC7551」代表隊20日將代表嘉義縣前往美國夏威夷大學參賽，今天由嘉義縣長翁章梁在嘉義縣府授旗。

「FRC7551」隊長竹崎高中學生許至皓告訴中央社記者，此次競賽題目是「拾起立方體及圓錐體放置到指定區域」，團隊須從無到有完成機器人組裝與操控程式設計，為此團隊參與台灣各校聯盟模擬賽，精進改良機器人、累積競賽經驗，團隊將以極佳狀態赴夏威夷參賽。

許至皓說，對於機器人的操作，隊員們都有信心，只是在比賽過程需與別國代表隊合作過關，因此，在溝通上需要講英文，這是隊員們比較擔憂的。

翁章梁接受媒體聯訪時表示，過去縣內學校參與國際賽事經費幾乎是由校長及家長會長一手包辦，嘉義縣府為鼓勵學生參賽、減輕校方壓力，訂定「嘉義縣政府補助所屬高級中等以下學校學生參加國際競賽要點」，補助經費。

他說，這次補助20名參賽同學及4名隨行教師的機票等經費共新台幣196萬元，藉此鼓勵更多學校能夠善加利用，帶領孩子出國拓展視野。

FRC機器人競賽是美國非營利組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）於1989年創辦，針對全球高中職學生舉辦的工業等級機器人大賽，為全球難度與等級最高的機器人競賽之一。

這次競賽，台灣約有20支隊伍會在全球各地參加分區賽，目標是闖進4月間在美國德州休士頓舉辦的決賽。（編輯：戴光育）1120313

FRC機器人競賽分區賽將開跑，由嘉義縣20名高中生組成「FRC7551」隊20日將代表嘉義縣前往美國夏威夷大學參賽，13日在縣府展示操作機器人。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
FRC機器人競賽分區賽將開跑，由嘉義縣20名高中生組成「FRC7551」隊20日將代表嘉義縣前往美國夏威夷大學參賽，13日在縣府展示操作機器人。中央社記者蔡智明攝 112年3月13日
#許至皓
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#FRC7551
翁章梁
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