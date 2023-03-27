部分原始碼遭公開 推特要查洩露者身分

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（中央社舊金山26日綜合外電報導）美國法院文件顯示，推特公司（Twitter Inc）部分原始碼遭外流，且這個由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體平台，正在尋求取得應為此事負責者的相關資訊。

路透社報導，根據這份法律文件，名為「言論自由愛好者」（FreeSpeechEnthusiast）的用戶，將推特用來在線上運作的原始碼「多個片段」公布在微軟（Microsoft）軟體開發平台GitHub上。

Github表示，他們在推特的要求下，已於24日將原始碼撤下。

根據這份24日的法律文件，推特要求美國加州北區聯邦地區法院（U.S. District Court for the Northern District of California）下令，要Github提供與用戶名稱為「言論自由愛好者」有關的「所有辨識資訊」。

Github並未立即回應路透社置評請求，說明公司是否已提供這類資訊；Github也沒有說明推特的原始碼被公開了多久。

推特同樣沒有立即回應置評的要求。

這個消息最早是由「紐約時報」（The New York Times）所披露。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120327