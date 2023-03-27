更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

部分原始碼遭公開 推特要查洩露者身分

2023/3/27 13:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山26日綜合外電報導）美國法院文件顯示，推特公司（Twitter Inc）部分原始碼遭外流，且這個由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）擁有的社群媒體平台，正在尋求取得應為此事負責者的相關資訊。

路透社報導，根據這份法律文件，名為「言論自由愛好者」（FreeSpeechEnthusiast）的用戶，將推特用來在線上運作的原始碼「多個片段」公布在微軟（Microsoft）軟體開發平台GitHub上。

Github表示，他們在推特的要求下，已於24日將原始碼撤下。

根據這份24日的法律文件，推特要求美國加州北區聯邦地區法院（U.S. District Court for the Northern District of California）下令，要Github提供與用戶名稱為「言論自由愛好者」有關的「所有辨識資訊」。

Github並未立即回應路透社置評請求，說明公司是否已提供這類資訊；Github也沒有說明推特的原始碼被公開了多久。

推特同樣沒有立即回應置評的要求。

這個消息最早是由「紐約時報」（The New York Times）所披露。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120327

#Github
#路透社
#紐約時報
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族