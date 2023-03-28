中研院攜手國研院 加速開發海洋能科技

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（中央社記者張雄風台北28日電）中研院今天與國研院簽署合作協議，期盼開發海洋能科技，加速東部海域環境勘查，仔細了解發電的潛能外，也儘快找出適合安置水下發電機場址，推動國家零碳電力發展。

中央研究院發布新聞稿表示，與國家實驗研究院簽署「海洋能及海洋科技研發合作協議」，雙方將進行更加緊密的技術合作，期能加速推動國家零碳電力的發展進程。

中研院長廖俊智致詞時指出，中研院將海洋能視為關鍵前瞻能源，尤其是海流（黑潮）發電潛力，因此，中研院除在去年發布的「台灣淨零科技研發政策建議書」中，建議政府儘速推動海洋能的開發之外，更於中研院內環境變遷研究中心下成立海洋能專題中心，積極投入研發。

廖俊智指出，目前中研院已完成首次東部海域巡航，初步取得黑潮及地質環境資料，並啟動黑潮渦輪機研發計畫；此次與國研院台灣海洋科技研究中心攜手合作，盼能加速東部海域環境勘查，仔細了解發電的潛能外，也儘快找出適合安置水下發電機的場址。

國研院長林法正指出，台灣海洋科技研究中心提供深海探測極為關鍵的探測載台「勵進研究船」，在2050淨零排放的國家目標下，很高興能與中研院合作，希望藉此機會在海洋科技研發領域，尤其是在海洋能科技上，產出具全球競爭力的研發成果。

中研院表示，由於海洋能仍屬於尚待研發的前瞻能源，必須通盤了解環境場域，以評估適合的發電場址、潛能、發電特性等，因此與國研院即日起啟動人員、技術、研究設施的交流，合力推進國家重要關鍵海洋科技，希望早日促成海洋能開發利用，使台灣儘速實現淨零碳排目標。（編輯：管中維）1120328