搭載2顆伊小型衛星 俄羅斯聯合號火箭發射升空

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）表示，今天凌晨發射1枚聯合號（Soyuz）火箭，搭載監測地球周圍太空天氣的2顆衛星和53顆小型衛星升空，其中包括2顆伊朗小型衛星。

路透社報導，俄羅斯聯邦太空總署說，自東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）升空的聯合2.1號（Soyuz-2.1）運載火箭攜帶2顆「電離層-M」（Ionosfera-M）衛星，這些衛星將成為地球電離層太空監測系統的一部分。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）官網上的資訊，電離層位於地球大氣層與太空交會處，約在地表上方約80至644公里處。

根據俄羅斯國際傳真社（Interfax），每顆電離層-M衛星重430公斤，運作軌道高度為820公里。

這套系統共將包含4顆電離層-M衛星。俄羅斯聯邦太空總署指出，另2顆預計於2025年發射升空。

本次發射的53顆小型衛星中包括2顆伊朗衛星「天河」（Kowsar）與「霍德霍德」（Hodhod），另外還有第1顆俄中學生衛星Druzhba ATURK。天河是高解析成像衛星，霍德霍德則是小型通訊衛星。

俄羅斯今年2月發射1顆伊朗研究衛星進入太空。伊朗國營媒體當時報導，這顆衛星將在軌道上測繪伊朗地形。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1131105