六代機發展方向 美空軍留給川普政府定奪

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國空軍將在候任總統川普回鍋的第一年敲定第六代戰機計畫的發展方向，影響攸關數十年，尤其現對川普頗有影響力的馬斯克日前公開貶抑有人戰機，認為日後將是無人機時代。

歐亞時報（EurAsian Times）指出，美國空軍2020年透露一架全尺寸驗證機「已在實體世界放飛過，期間打破一堆紀錄」然而隨軍方官員重新評估需求，美國近期暫停「次世代空優」（NGAD）的六代戰機計畫招標進度；但26日傳出中國六代機首飛後，美國勢必得加快腳步。

國防新聞（Defense News）指出，美國空軍2024年大部分時間都苦於為六代機計畫理出頭緒，甚至連還能否推得動都沒把握。

「次世代空優」最初預計的單機成本—2.5億到3億美元之譜，約為F-35匿蹤戰機的3倍，讓美國空軍咋舌並於今夏擱置計畫的招標時程，還啟動對整個計畫乃至整體空優戰略檢討，期能找出更經濟方式實現目標。

美國空軍原本希望趕在今年結束前就六代機計畫做出決定，然而隨川普在總統大選勝出，美國空軍宣布留給即將上任的新政府定奪。

美國空軍把用於取代F-22戰機的「次世代空優」計畫視為日後在印太對抗中國的關鍵。次世代空優只是整套新體系的一環，另還有被稱為協同作戰航空器（CCA）的無人僚機。

目前競標次世代空優計畫者為波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）兩家。空軍參謀長艾爾文（Dave Allvin）7日時表示，兩家業者提出的方案都屬上乘，但在決定花落誰家前，空軍得先理出最正確的方向。

眾議院軍事委員會陸空戰術部隊小組委員會主席、共和黨聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）表示，美國空軍還需考量六代戰機日後與無人僚機和名為「次世代空中加油系統」（NGAS）的新一代加油機搭配使用問題。

日後將在川普內閣負責把關政府效率的富商馬斯克（Elon Musk）選後公開貶抑續造更多有人戰機的想法，稱美軍應集中精力發展無人機。

魏特曼表示，美軍在可預見的將來仍離不開有人戰機，但長遠來看，無人載台將扮更吃重角色，尤其當今科技發展腳步快速。

他說：「問題只在於（有人機到無人機）轉型要怎麼起頭。我們不可能今天還一堆F-35、B-21、B-52、F-15EX機隊，然後明天全改成無人。我認為空軍機隊徹底轉型成無人還需多年，眼下的學習曲線將是如何把無人機整合進有人機隊裡。」

艾爾文同意無人機將在未來戰爭發揮關鍵作用，也認為軍方需在有人與無人載台間（例如有人駕駛的六代戰機搭配無人僚機）取得平衡。

他說：「未來實際講求的是最有效的人機搭配，人們固然可把無人機或無人戰爭的想法發揮到極致，但如把人從戰爭這個極度人為的場域裡剔除無疑又想得太簡單了。戰爭自始至終都離不開人的因素。」（譯者：陳亦偉）1131227