加州數位治理借鏡「台灣模式」 民眾讚創新民主參與

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（中央社記者張欣瑜舊金山24日專電）加州政府推出全美首創的數位民主計畫，參考台灣應對COVID-19疫情的經驗，創建「參與加州」數位平台促進對話，首要任務是邀請社區參與洛杉磯野火後的重建，網友在網路上分享計畫並肯定參考台灣模式做法。

加州州長紐松（Gavin Newsom）今天透過社群媒體X推廣新計畫。他表示，這個平台將凝聚加州民眾，促進彼此互動並分享看法，共同制定政策解決方案，讓每個人更容易參與政府運作。他並邀請民眾前往「參與加州」（Engaged California）平台註冊。

這項工具歷經2年開發，於23日正式公告，州長辦公室介紹，這項計畫是參考台灣成功的數位民主經驗，運用數位工具促進共識建立，打造由民眾驅動的治理模式。

台灣首位數位發展部長唐鳳是計畫合作夥伴之一。她表示，「與其讓單一想法主導整個社會對話，我們可以讓數千種不同想法相互融合，創造出與人民共同合作的模式，不單只是為人民服務的模式」。

唐鳳說，藉由促進數位參與，加州將能夠持續在這個方向上扮演領頭羊角色。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）23日報導，「參與加州」計畫借鏡台灣經驗，台灣的數位民主計畫在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰時期，成為大眾與政府間的重要橋梁。此外，台灣政府也依賴這項計畫來對抗網路上的政治假消息。

州長辦公室說明，「參與加州」計畫不同於市民大會、民意調查、也不是社群媒體。這個平台串連科技、民主、加州政府，此過程在國際間被稱作「審議式民主」。

「參與加州」已展開試點，將先聚焦洛杉磯野火的應對工作，凝聚社區成員，共同影響救災行動，並依據社區經驗與意見，更有效地解決問題，而未來將不侷限於野火問題。

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新計畫宣布後在網路上引起討論，有民眾在社群媒體平台Reddit上指出，這是一個好措施，直接的民主參與能夠對抗威權主義。

另有民眾寫道，「只要仿效台灣模式，我知道肯定不會出錯」、「我們需要在接下來幾個月，看到更多這樣的措施。如果能推廣到其他州，那就更棒了」。（編輯：張芷瑄）1140225