Google Cloud拉攏開發者 推AI寫程式免費工具

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（中央社記者吳家豪台北26日電）為了讓開發人員更有效率編寫程式碼，雲端運算服務Google Cloud今天宣布，推出Gemini Code Assist for individuals的公開預覽版，是人工智慧（AI）程式碼編寫輔助工具的免費版本，每月程式碼完成額度相較其他熱門的免費程式碼輔助工具高出90倍。

Google最新的開發者相關研究顯示，超過75%的開發者仰賴AI進行日常職責。舉例來說，在Google有超過25%的新程式碼是由AI產生，再由工程師審閱並接受其建議。

Google Cloud產品管理資深總監薩爾瓦（Ryan J. Salva）今天在官方部落格發文表示，全球開發者人數預計到2028年將成長至5780萬人，無論他們的經濟能力如何，都應該能夠使用AI，這樣他們就可以開始使用未來的標準數位工具，進行產品或服務的建構。

Gemini Code Assist for individuals採用AI模型Gemini 2.0技術，支援所有公共領域中的程式語言，為程式碼編寫做了最佳化。Google分析和驗證大量實際的程式編碼使用案例，為開發者需求微調Gemini 2.0模型。

薩爾瓦說，其他熱門的免費程式碼編寫輔助工具有嚴格的用量限制，通常每月限定執行2000次的程式碼任務。Google透過Gemini Code Assist提供每月高達18萬次程式碼完成的額度，可以協助加速編寫程式碼。

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Gemini Code Assist for individuals還提供寬裕的詞元（token）脈絡長度（context window），在聊天問答中最多支援12萬8000個詞元，讓開發者可以使用大型檔案。

此外，Gemini Code Assist具備聊天問答功能，讓開發者可以專注於創意部分，將編寫註解、從需求中產出自動化測試這類必要但重複的步驟，交給Gemini處理。（編輯：楊蘭軒）1140226