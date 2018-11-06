台南永康設綜合長照中心 30名額早招滿

奇美醫學中心承接台南市綜合式長照機構建置，在永康區復華里活動中心開設綜合長照機構暨日間照顧中心，讓長輩可參加文康休閒活動，也能透過訓練延緩失能情形。中央社記者楊思瑞攝 107年11月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）奇美醫學中心承接台南市綜合式長照機構建置，在永康區開設的綜合長照機構暨日間照顧中心今天下午揭牌，30個名額早就招滿，開始接受不一樣的老年生活。

台南市政府社會局運用永康區復華里活動中心2樓場地，委託奇美醫學中心辦理日間照顧中心設置。室內環境優雅，加上奇美醫院媒合復健等資源，讓長輩可參加文康休閒活動，也能透過訓練延緩失能情形。

台南市政府社會局副局長顏靚殷在揭牌儀式致詞時表示，台南市老年人口數至今年9月底已接近28萬人，市府積極活用閒置空間提供日照服務，預計年底前在全市設置50處日照中心，目前已完成40處。

衛生福利部長期照顧司副司長周道君表示，奇美醫學中心配合國家政策投注建置綜合式長照機構，提供居家服務及社區式日間照顧，協助落實衛福部一鄉鎮區一日照的精神。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，復華日照中心設立不久就招滿30名個案，除駐點服務人員外，目前每週安排2次物理治療師服務，協助評估及規劃個別化復健活動。看到長輩能持續進步，醫護人員都很開心。

奇美醫學中心護理部總監陳綉琴表示，個案中有一名69歲的「阿金伯」，中風後身心狀況不佳，一開始也拒絕到日照中心。現在接受服務不久，已每天開心騎著三輪車前來上課，也能與大家侃侃而談。這就是日照中心的價值，希望讓長輩過不一樣的老年生活。（編輯：陳政偉）1071106