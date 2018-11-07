嘉義大學新品種蝴蝶蘭 台中花博展出

嘉義大學園藝技藝中心近期培育出新品種蝴蝶蘭（圖），且在蘭花評比賽事中多獲肯定，獲獎蘭花也受邀在2018台中花博外埔園區智農館展出。（嘉義大學提供）中央社記者江俊亮傳真 107年11月7日

（中央社記者江俊亮嘉義市7日電）國立嘉義大學最近培育出的新品種蝴蝶蘭，參加在台中花博舉辦的台灣蘭花評比，獲分組冠軍、第一獎、第三獎、新品種個體獎等多項獎肯定，得獎蘭花都在台中花博外埔園區展出。

嘉義大學今天發布新聞稿說，台灣蘭花產銷發展協會獲邀參加台中花博蘭花評比，嘉義大學園藝技藝中心選定11株新品種蝴蝶蘭參加評比，獲得傑出品質獎（AQ），其中4株分別獲得分組冠軍、第一獎、第三獎、新品種個體獎。

校方指獲獎的蘭花單株都是由Phal. Chiada Roger及Phal. Sogo Lawrence雜交的後代單株，尚未命名。花色為橘底暈染紅色或黃色，花朵中央帶著些許紫紅，具有多花、分枝性好、花朵具蠟質等優秀特性。

嘉義大學園藝技藝中心主任張栢滄表示，一株蘭花要達到送審標準，需要配合評審時間，在蘭花培育到最美麗的狀態下送到台灣蘭花產銷發展協會評審。

他說，台灣蘭花產銷發展協會是國內蘭花認證組織，國內蘭花育種及評比甚至申請國際認證，都需透過協會，協會每月評審一次。校方盼能將蘭花育種成功的組合，透過細心培育將蘭花的美麗與生命力呈現給國人。

張栢滄指出，這次獲獎的蝴蝶蘭都展示在台中花博外埔園區智農館，歡迎民眾前往觀賞。（編輯：翁翠萍）1071107