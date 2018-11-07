宋楚瑜金門輔選 籲中央對建設勿斤斤計較

親民黨主席宋楚瑜（左2）7日到金門，為親民黨金門縣議員參選人等輔選打氣、掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者黃慧敏攝 107年11月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）親民黨主席宋楚瑜今天表示，40多年來，金門的建設維持現狀，並未蓬勃發展，他非常感慨；他說，金門為台灣擋了這麼多砲彈，中央對金門的建設不應該斤斤計較，必須好好檢討。

宋楚瑜今天到金門，為親民黨金門縣議員參選人徐銀磯和莊旭英加油，爭取選民的支持。

宋楚瑜說，民國53年，他在當時國防部長蔣經國安排下，參加救國團活動到金門參觀，當時金門與廈門是強烈對比，金門發展遠遠領先廈門；但89年，他競選總統時，再次來到金門，卻看到看到兩岸差距越來越大，對岸經濟大為發展。他說，台灣要加油，政府要好好檢討。

宋楚瑜表示，台灣本島沒有遭受到一顆砲彈，金門為台灣擋了這麼多砲彈，鄉親對台灣的貢獻，大家應該給予肯定，不能因為人口少而忽略建設。

宋楚瑜原本計劃前陣子年就到金門，他說，因為濃霧行程延到今天，他說，真正的霧都為倫敦，但倫敦天天都有飛機飛，金門逢霧就停飛，是因為中央不肯投資建設金門。

因此，宋楚瑜呼籲候選人放下政黨鬥爭，重視金門民生建設，特別是金門東西半島發展不均衡，長照、醫療和交通建設都有待加強，小三通也存在若干問題；希望中央為了鄉親的福祉，對金門的建設不要斤斤計較。

對於金門和廈門8月通水，宋楚瑜說，以前他在台灣省長任內，也曾處理過金門的水問題，很高興看到兩岸通水，代表大家都希望和平，共同化解過去問題，彼此相親相愛，這就是他一向主張的兩岸一家親。

宋楚瑜今天先與徐銀磯及支持者座談，隨後到徐銀磯競選總部為她加油打氣；之後，宋楚瑜陪同莊旭英等人到李光前將軍廟參拜，並陪同到模範街與鄉親互動。（編輯：陳政偉）1071107