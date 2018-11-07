黃偉哲大新營區掃街 強調五大主軸發展

民進黨台南市長參選人黃偉哲（前左2）勤跑基層，7日到新營、鹽水等區掃街拜票，並強調所提出的區域政見。（黃偉哲服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年11月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）民進黨台南市長參選人黃偉哲今天到溪北的新營、鹽水等區掃街拜票，並強調所提出的區域政見，將以五大主軸對大新營做系統性規劃，讓市民過得更幸福、更舒適。

黃偉哲表示，將以「區域平衡」為主訴，配合文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉和希望家園等五大主軸，對大新營發展做系統性規劃，每項政策都緊扣「經濟、就業與社福」。

他說，在文化首府的部份，將以新營及鹽水的文史資源為核心，並以輻射狀擴散鏈結柳營、六甲、下營以及後壁的觀光旅遊資源，透過「點線面」的串聯，打造大新營區域場館經濟，讓觀光旅遊發展不再是單打獨鬥，而是區域間資源的緊密串聯。

黃偉哲表示，在產經重鎮方面，將持續深化大新營各區域農特產品牌形象，猶如玉井芒果和關廟鳳梨一樣，打造各區專屬優勢品牌。在智慧新都方面，將善用智慧科技，透過電子公文往返，讓市民就近在各區公所洽公，提供更便捷即時的公共服務。

他說，在創生城鄉部份，將以「智慧農業」、「青農返鄉」及「創生農村」的「三農新政」，貫穿大台南農業政策。在希望家園方面，盼加速長勝營區基地的開發，針對溪北各新興開發區，透過公私協力方式，取得青年公宅，並提供青年租金補貼及包租代管服務，改善初出社會的在地青年和弱勢家庭居住需求。（編輯：陳政偉）1071107