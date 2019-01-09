新竹寒士尾牙缺55萬元 人安基金會盼各界響應

人安基金會新竹平安站27日將舉辦新竹區寒士吃飽30尾牙，但籌募款項僅達目標5成，新竹平安站站長林俊智表示，盼各界響應認桌，讓弱勢家庭及街友提前感受過節氣氛。中央社記者魯鋼駿攝 108年1月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）人安基金會新竹平安站27日將舉辦新竹區寒士吃飽30尾牙。新竹平安站長林俊智表示，款項只達目標數5成，尚缺約新台幣55萬元，盼各界響應讓弱勢家庭及街友提前享受過節氣氛。

林俊智表示，寒士吃飽30活動預計席開115桌，以每桌新台幣5000元開放民眾認桌，今年款項募集速度特別緩慢，近半個月來募款金額只增加1成。

林俊智說，眼看寒士吃飽30尾牙活動日期就要到來，但民眾認桌不如預期踴躍，款項只達目標數的5成，計算下來尚缺55桌、約新台幣55萬元。

林俊智指出，往年會寄信給店家、廠商，平均都有上百件愛心回應，提高認桌率，今年連50件都不到，只能再呼籲新竹人一起幫助新竹窮苦人，讓活動圓滿。

林俊智說，為鼓勵民眾認桌，人安基金會與插畫家「喂，wei」合作，設計可愛風的「招財進飽」紅包袋，只要認桌的民眾就送一袋5入的紅包袋，盼讓新竹縣市街友、單親媽媽、清寒家庭及獨居老人可以在一年一次的尾牙宴中，享受快樂團圓宴。（編輯：方沛清）1080109