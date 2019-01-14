柯文哲選舉無效全台比照說 丁守中：別誤導視聽

（中央社記者黃麗芸台北14日電）國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，丁守中今天表示，台北市長柯文哲日前說「全台比照辦理還得了」，這是故意誤導視聽，選舉無效官司僅限台北市長選舉。

去年底九合一選舉綁公投，衍生「邊開邊投」爭議，中國國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟；對此，柯文哲日前受訪表示，當時全台灣都這樣，若判選舉無效，全台比照辦理那還得了。

丁守中今天發布新聞稿表示，自己一直強調，選舉無效官司主要是為健全往後選舉制度，絕不容許選務機關不公正，藉著辦理選務而操作選情，進而影響選舉結果。

因為一旦「邊開票邊投票」的惡例一開，丁守中說，哪還有選舉公平公正可言，不僅是全世界民主選舉的笑話，對台灣民主形象也是最大傷害。

丁守中指出，柯文哲即使沒有法律常識，也應聽取過律師團的簡報，但柯文哲受訪時卻說「全台比照辦理還得了」，這就是故意誤導視聽，唯恐天下不亂。

他認為，身為一個首都市長卻不斷地誤導民眾、挑起對立，根本就不適格，也是明顯的政治算計與操作。

丁守中說，自己是依選罷法第118條，因中選會及台北市選委會辦理台北市長選舉違法，足以影響選舉結果，在台北巿長當選名單公告之日起15天內，他以中央及台北市選委會為被告，向台北地院提起台北市長選舉無效之訴，此官司當然僅限台北市長選舉，全台灣其他縣市的首長及市議員等，都不需重選。

他表示，「邊開票邊投票」對3位主要候選人都可能造成莫大影響，這也是他提出訴訟的主因之一。（編輯：李亨山）1080114