這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
國際

世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
國際

美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
國際

義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
兩岸

台人赴中國教中小學 台灣腔可能比政治正確麻煩
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

柯文哲選舉無效全台比照說 丁守中：別誤導視聽

最新更新：2019/01/14 12:28

（中央社記者黃麗芸台北14日電）國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，丁守中今天表示，台北市長柯文哲日前說「全台比照辦理還得了」，這是故意誤導視聽，選舉無效官司僅限台北市長選舉。

去年底九合一選舉綁公投，衍生「邊開邊投」爭議，中國國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟；對此，柯文哲日前受訪表示，當時全台灣都這樣，若判選舉無效，全台比照辦理那還得了。

丁守中今天發布新聞稿表示，自己一直強調，選舉無效官司主要是為健全往後選舉制度，絕不容許選務機關不公正，藉著辦理選務而操作選情，進而影響選舉結果。

因為一旦「邊開票邊投票」的惡例一開，丁守中說，哪還有選舉公平公正可言，不僅是全世界民主選舉的笑話，對台灣民主形象也是最大傷害。

丁守中指出，柯文哲即使沒有法律常識，也應聽取過律師團的簡報，但柯文哲受訪時卻說「全台比照辦理還得了」，這就是故意誤導視聽，唯恐天下不亂。

他認為，身為一個首都市長卻不斷地誤導民眾、挑起對立，根本就不適格，也是明顯的政治算計與操作。

丁守中說，自己是依選罷法第118條，因中選會及台北市選委會辦理台北市長選舉違法，足以影響選舉結果，在台北巿長當選名單公告之日起15天內，他以中央及台北市選委會為被告，向台北地院提起台北市長選舉無效之訴，此官司當然僅限台北市長選舉，全台灣其他縣市的首長及市議員等，都不需重選。

他表示，「邊開票邊投票」對3位主要候選人都可能造成莫大影響，這也是他提出訴訟的主因之一。（編輯：李亨山）1080114

地機族